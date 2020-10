La fotografía que Josep María Mainat ha enviado a Susanna Griso: "No va a ir a ningún plató" Ecoteuve.es 7/10/2020 - 16:55 0 Comentarios

El productor pide a la presentador que difunda su imagen actualizada en 'Espejo Público'

El caso Josep María Mainat se ha convertido en el tema estrella de los programas de televisión, en especial los de Telecinco. El culebrón parece que va para largo. Este miércoles, el productor ha enviado un comunicado a los medios de comunicación para explicar su situación.

Mainat, que espera que la justicia actúe, ha pedido respeto para su familia. Además, ha enviado a Susanna Griso una imagen suya "actualizada" y que se ajusta más a la realidad de su aspecto físico. "Le agradezco la fotografía de actualizar las últimas imágenes que disponíamos".

Lea también: Caso Mainat: se avecina entrevista en televisión a Gabriel, el supuesto amante de Ángela Dobrowolski

"No es es ninguna exclusiva, la tiene incluso en su perfil de Twitter", ha aclarado la presentadora. "Hemos estado hablando mucho de Mainat y siempre nos referimos a las mismas imágenes que cuando él, por ejemplo, acudió al funeral de Rosa María Sardá y son muy antiguas".

"Esta imagen es más real y más actual", ha puntualizado. "Y se le ve desmejorado", ha añadido Alfonso Egea. El propio Mainat habría pedido a Griso que difundiera esta fotografía. "Tiene buena cara" ha dicho una tertuliana a lo que la presentadora de Espejo Público ha asentido: "Sí y siempre ha sido una persona que se ha cuidado". "Yo me pongo en su piel y no me quiero ni imaginar pasar un calvario como este", ha dicho.

Antes, Griso ha defendido a Mainat del escándalo sobre su casa: "Él no va a ir a ningún plató de televisión, es que no lo necesita. Es una persona adinerada, con una vida resuelta y que, además, lo que busca es tranquilidad".

Lea también: Jorge Javier intenta hablar en directo con la mujer de Mainat: "Queremos hacerle un ofrecimiento"