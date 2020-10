La primera gran bronca de Jorge Javier y María Teresa Campos fue en 2012 y estuvieron meses sin hablarse Ecoteuve.es 7/10/2020 - 16:29 0 Comentarios

"No quiero volver a compartir sección con ella", dijo el presentador en aquella ocasión

La ruptura de María Teresa Campos y Jorge Javier Vázquez a raíz de la entrevista del sábado pasado en el Deluxe no es la primera. Los presentadores se han enfadado en otras ocasiones, pero la más llamativa ocurrió hace ocho años, en 2012. Estuvieron meses sin hablarse.

Todo ocurrió cuando María Teresa Campos acudió a Sálvame para hacer su trabajo como defensora de la audiencia. La comunicadora lanzó un dardo al presentador a propósito de algo que había ocurrido días antes y que estaba siendo motivo de comentarios entre los espectadores.

"Yo creo que lo que más le molesta al público de ti es que a veces seas despectivo con ellos, tú dijiste lo que dijiste y sino que pongan el vídeo", comentó Campos. Jorge Javier saltó de repente. "Es acojonante de verdad, que sí Teresa, que digas lo que quieras", comenzó el presentador.

"Mira, me largo. Que no, que paso joder... ¡Estoy harto, ya está bien!", espetó Jorge Javier mientras abandonaba el plató de Sálvame. "¡Estoy hasta las narices de que me enfrentes a la gente que nos ve! Paso de hacer esta sección, si quieres hazla con Paz", dijo.

María Teresa se quedó sentada y pidió al director que acabara la sección. Sin presentador en el plató, Terelu, que estaba de colaboradora, improvisó y tomó las riendas del programa. Al cabo de unos minutos, Jorge Javier regresó y fue muy claro.

"No quiero volver a compartir sección con ella"

"Quiero pedir perdón por abandonar mi puesto de trabajo. Creo que siempre hemos recibido con generosidad a Teresa, pero uno se harta de que delante de una persona que viene a tu casa me tenga que justificar y tenga que hacer frente a acusaciones semana a semana", dijo. Por el respeto que tengo a Teresa, no quiero volver a compartir sección con ella. Es imposible. No es un arranque, sino un deposito que se ha ido colmando".