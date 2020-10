"Me he hecho pis": Emma Suárez desvela en 'La Resistencia' su momento más bochornoso en un escenario Ecoteuve.es 7/10/2020 - 14:38 0 Comentarios

La actriz desvela a David Broncano lo que le ocurrió en plena obra de teatro

David Broncano recibió este martes la visita de Emma Suárez. La actriz, ganadora de tres premios Goya, acudió a La Resistencia para promocionar su nueva película Una ventana al mar. Sin embargo, uno de los momentos más destacados de la entrevista llegó cuando la invitada se dispuso a confesar el momento más bochornoso que ha vivido a nivel profesional.

"Hace años, trabajando en teatros, tuve una experiencia terrible. Era un secreto, pero ahora que estoy contigo, ¿cómo no contarte las cosas? Das como confianza", empezó diciendo la intérprete. "Fue haciendo una función en la que yo me pasaba toda la obra en el escenario. En el entreacto yo no había ido al baño e hice lo peor. Lo peor que me pasó es que no me pude resistir", reconoció Suárez mientras Broncano la miraba perplejo.

"En la escena final, con Nati Mistral, en el momento más dramático de la función. Se me acerca y me mira a los ojos y yo aguantando y aguantando con mi vestido rojo. Y de repente, me quedó mirándola así [petrificada] y me dice: '¿Qué te pasa?'. Y yo: 'Que me he hecho pis. ¿Qué hago?", contó ante las risas del cómico y el público presente en plató.

El 'tierra trágame' de Emma Suárez en el teatro

"Nadie se dio cuenta", dijo aliviada Suárez. "Qué vergüenza, lo pasé fatal. Supongo que ya lo habré superado, porque lo estoy contando aquí", señaló la actriz agobiada. "Yo después de eso tenía que bajar la escalera, y con una luz que caía sobre mí, yo paseaba sensual con mi vestido rojo. Y todo eso se anuló, como comprenderás, la sensualidad con la espalda así...", siguió explicando.

"Esa es la cosa más dramática que me ha pasado en la vida", declaró Emma Suárez segundos antes de confesar que también se orinó encima durante su primera comunión. "Veo que has empezado diciendo que solo te ha pasado una vez y creo que si te tiro de la lengua, mala será la semana en la que no te hayas meado", afirmó entre risas David Broncano.