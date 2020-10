"Pompa propagandística": Sonsoles Ónega no se corta para calificar el anuncio de Pedro Sánchez Ecoteuve.es 7/10/2020 - 13:46 1 Comentario

El presidente del Gobierno ha presentado el plan para la recuperación económica

Pedro Sánchez ha presentado en La Moncloa el plan para la recuperación económica. Lo ha hecho en una puesta en escena que ha llamado la atención a muchos. También a Sonsoles Ónega, que no se ha cortado al decir que era una mezcla de "solemnidad y pompa propagandística".

"Ha sido una puesta en escena en la que no ha faltado ni la interpretación del Himno de la Alegría, por James Rhodes", ha comentado la presentadora de Ya es mediodía. "¿Era oportuna esa puesta en escena?", ha preguntado a sus tertulianos.

"El gobierno está en la propaganda desde hace meses y deberían poner el acento en el contenido y no en el continente", ha dicho Jesús Gállego.

Sonsoles Ónega y la pulla al piano de James Rhodes

"Lo cierto es que no estamos acostumbrados a que un plan de recuperación lo adorne los acordes de un piano", ha comentado en ese momento Sonsoles. "Lo de la canción me lo hubiera ahorrado", ha admitido Marta Nebot que, no obstante, ha defendido el anuncio de Pedro Sánchez. "Creo que ha sido muy consistente y ha dado muchos datos. 72.000 millones es mucho dinero".

