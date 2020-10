Pablo Motos descoloca a Carmen Maura en 'El hormiguero': "Un día dije: ¡a tomar por culo!" Ecoteuve.es 13:30 - 7/10/2020 0 Comentarios

La actriz arranca al presentador una confesión en su visita a su programa

El hormiguero de Pablo Motos recibió a Carmen Maura como invitada este martes. La charla del valenciano con la intérprete, que promocionaba Alguien tiene que morir, la serie de Netflix que protagoniza, dio pie los dos se sinceraran y protagonizaran varias confesiones.

Maura reconoció en primer lugar que "no estudié para ser actriz". Luego, cuando Motos le preguntó por cómo es trabajar con Antonio Resines, ella sorprendió al responder diciendo que "es el tipo con el que más veces he estado en la cama". Rodando escenas, claro.

Pero lo más comentado fue la revelación que sonsacó Carmen Maura a Pablo Motos porque, según ella, se le nota en la cara cuando él está cómodo haciendo una entrevista: "Se te ve todo en la cara. Cuando te enchufan un primer plano se te lee si estás pensando que el invitado se está alargando o no tiene gracia".

Carmen Maura arranca una confesión a Pablo Motos: "Te tengo muy calado"

Algo que el propio Motos reconoció: "Antes me preocupaba más. Este programa tiene 15 años y hubo un momento en el que dije: ¡A tomar por culo! Ese fue el momento que decidí que, si me estoy aburriendo, lo estoy haciendo; si me divierto, lo hago; y si estoy cabreado, pues lo estoy".

"Te tengo muy calado, pero también te veo con un punto de ternura porque hay días que estás incómodo, pasándolo mal", siguió diciendo Maura poniendo el ejemplo de la última visita de Miguel Ángel Revilla. "Estuvo más espeso de lo normal. Te lo noté yo y toda España".

"Con Revilla siempre me lo paso bien, hay una pelea entre que yo quiero que haga una cosa y él no la hace...", contestó Motos a lo que la actriz zanjó así: "Si a mí el presidente de Cantabria me cae muy bien, pero ese día debía de venir de mal humor".

