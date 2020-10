"Todo es un caos": Ana Rosa estalla contra Cataluña por querer reabrir las discotecas Ecoteuve.es 7/10/2020 - 13:05 0 Comentarios

La presentadora de Telecinco, muy crítico con el Gobierno de la Generalitat

Ana Rosa Quintana se ha mostrado este miércoles muy indignada con Cataluña por una de las medidas que quiere tomar el Gobierno de la Generalitat. La presentadora de Telecinco se llevó las manos a la cabeza al hacerse eco de la intención de la comunidad autónoma de reabrir las discotecas.

En los últimos días, Cataluña ha aprobado abrir los locales de ocio nocturno pero sólo hasta las 3 de la madrugada, al 50% del aforo y colocando mesas en la pista de baile para que se mantenga la distancia social recomendada para frenar la pandemia del coronavirus.

Ana Rosa aseguró no entender la decisión en un momento tan complicado como en el que se encuentra el país y opinó que este movimiento no hace sino confundir aún más a la población. "Me parece que se hace esto, pero ahora Barcelona está pensando abrir otra vez las discotecas, todo esto es un caos. Yo no digo que se tomen medidas más extremas, yo no lo sé, pero que sean más útiles", pidió ante las cámaras de Telecinco.

Por otro lado, Ana Rosa Quintana ha mostrado su apoyo a Isabel Díaz Ayuso después de que el Gobierno de la Comunidad de Madrid haya acusado a Pedro Sánchez y su ejecutivo de impulsar unos criterios específicos para la región.

La presentadora apoyó la teoría de que los valores impuestos para las restricciones están lanzados con premeditación. "¿Por qué 500 por cada 100.000, por qué no 250 como, por ejemplo en París?", se preguntó antes de lanzar una pulla al Gobierno central. "¿Por qué no hacer medidas que sean todas ellas útiles?, concluyó.