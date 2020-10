Risto Mejide se mofa de Eduardo Inda por su inglés ante Corinna: "Es ridículo; esta es la Marca España" Ecoteuve.es 7/10/2020 - 12:20 0 Comentarios

El presentador de Cuatro cargó contra el tertuliano tras su entrevista exclusiva

Risto Mejide desgranó este martes en Todo es mentira la entrevista que Manuel Cerdán y Eduardo Inda realizaron en exclusiva a Corinna Larsen, amiga especial de Juan Carlos I. Los dos periodistas lograron hablar con la empresaria alemana sobre su relación con el exmonarca y destapar todos los trapos sucios en los que, supuestamente, estaba implicado el emérito.

Tras ver un fragmento de la charla, Risto Mejide paró el programa para mofarse de Eduardo Inda, uno de los objetivos habituales de su programa. "Esto ya me indigna, de verdad, me indigna porque en un país que siempre nos quejamos de los mismo, que es que la gente no habla bien inglés...", empezó planteando el catalán.

Lea también: La bronca de Felipe VI a Antonio Montero: "Me dijo que dejara a su familia en paz, estaba enfadadísimo"

"¿No había nadie de verdad en Okdiario que supiera formular una pregunta en inglés? ¿Alguien que no dijera: 'Buen finish'?", se preguntó. Risto aseguró irónico que entendía "la necesidad de ponerse medallitas", pero proponía que "por lo menos les redacten las preguntas, porque si no luego vamos haciendo el ridículo".

"Esta entrevista la van a ver en todo el mundo y me imagino en Australia cortando las preguntas porque esto no hay manera de ponerlo. Luego nos quejamos de la Marca España... ¡Esto es la Marca España!", lamentó enfadado Mejide. "Estoy seguro de que en esa redacción hay gente que habla infinitamente mejor que este señor. Lo que pasa es que están tapados ahí", concluyó el presentador.