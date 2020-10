Ainhoa Arteta acaba llorando y saca su furia contra Jordi Cruz en 'Masterchef Celebrity' Ecoteuve.es 7/10/2020 - 12:06 0 Comentarios

"No soy ninguna derrochona, no he derrochado nunca en mi vida", afirmó enfadada

Una opinión de Jordi Cruz en Masterchef Celebrity hizo estallar a Ainhoa Arteta, que acabó llorando al finalizar la primera prueba del concurso que emite TVE.

Los jueces criticaron a la soprano por malgastar tres filetes para hacer un caldo de acompañamiento a unas alcachofas. Algo innecesario a juicio de los chefs.

"Lo más importante para cualquier cocinero es darle un buen uso al producto, si queda sencillo, queda sencillo", dijo Jordi. "Os gusta malgastar el producto en una elaboración en un cubito de caldo", apuntó Samantha Vallejo Nájera.

Ainhoa Arteta no pudo contener las lágrimas y explotó. "No soy ninguna derrochona, no he derrochado nunca en mi vida. Si llego a presentaros un plato de tres filetes o un filete me hubierais dicho que es un plato simple, que no es un plato de Masterchef", dijo muy seria.



Acto seguido, relató las penurias que pasó en EEUU en los primeros años que vivió allí. "Vivía con un dólar al día", confesó.

