"Perdió a su madre con 18 años": el duro pasado de Tom Brusse antes de 'La isla de las tentaciones' Ecoteuve.es 7/10/2020 - 11:44 0 Comentarios

La tía del concursante hace una férrea defensa del marroquí en Mediaset

Tom Brusse es sin duda uno de los grandes protagonistas de la segunda edición de La isla de las tentaciones. El empresario marrroquí mantiene una tormentosa relación con Melyssa Pinto que ha volado por los aires después de que el joven decidiera liarse con Sandra tras el asalto de su novia a Villa Montaña para cantarle las cuarenta por su actitud en el reality.

Este martes, durante el Debate de las tentaciones, Nathalie Brusse, tía de Tom, ha entrado por teléfono en Telecinco para defender la reacción de su sobrino en la isla después del enfado de su novia por su acercamiento con Sandra. La defensora del concursante afirmó no entender por qué Melyssa se enfadó tanto al ver las imágenes de su chico.

Para Nathalie, la relación de ambos tenía un problema de celos desde el comienzo y se mostró sorprendida por la "vulgaridad" de Melyssa. En ese momento, la hermana de la catalana no dudó en responder a Nathalie, muy sorprendida por su comentario. "Nosotros tampoco conocíamos a este Tom tan golfo", respondió Lorena.

El duro pasado de Tom Brusse: "Perdió a su madre con 18 años"

Nathalie se mostró dolida por todo lo que está pasando y no dudó en destapar el duro pasado de Tom en su intento de defenderle. Para ello, intentó justificar por qué le dolieron tanto al joven los insultos de Melyssa. "Tom perdió a su madre con 18 años. Melyssa lo sabía e insultarle de esta manera, diciéndole 'hijo de la gran...', eso le ha dolido y le ha hecho daño directo al corazón. Es muy doloroso para la familia", explicó.

En ese momento, Carlos Sobera intentó echar un capote a Melyssa, explicándole que normalmente ese insulto es una frase hecha y que no hay que asumirlo con la literalidad de su significado: "Normalmente, la gente que expresa eso, no está pensando de verdad en la madre de la persona a la que se dirige. Es un insulto inapropiado y desagradable, pero no va con otras intenciones", defendió el presentador.