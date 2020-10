"Gilipollas, no te quiere nadie, te va a dar otra vez la cosa": los golpes bajos de María Teresa Campos a Jorge Javier Ecoteuve.es 7/10/2020 - 11:27 0 Comentarios

El juego que comenzó con Jorge Javier en el 'Deluxe' acabó mal

La entrevista que María Teresa Campos concedió a Jorge Javier Vázquez el sábado en el Deluxe estuvo marcada por la mala actitud de la veterana comunicadora, que le puso muy difíciles las cosas al presentador.

Campos estuvo a punto de abandonar al principio del programa, se negó a que pusieran determinados vídeos, no se dejó preguntar por aspectos relacionados sobre sus hijas...

Pero lo más sorprendente ocurrió al final. María Teresa Campos pidió a Jorge que le hiciera enfadar para mostrar al público cómo es su actitud cuando estaba molesta con alguien: supuestamente se da con la mano en las mejillas.

En ese momento comenzó un juego que acabó mal. "Rocío Carrasco no se habla con tu hija Carmen"; empezó Jorge. La reacción de Campos fue responderle con una serie de comentarios más que controvertidos: "Te voy a decir una cosa: que dicen que tú eres un gamberro, asqueroso, que te vas por ahí y que te va a dar otra vez la cosa. Ten cuidado".

"Una mierda pa ti, gilipollas, tonto, si no tienes a nadie"

Jorge siguió entre bromas, mientras comenzaron a dar vueltas al plató. "Edmundo te quería tangar con la venta de tu casa...", lanzó el presentador. "Una mierda pa ti, gilipollas, tonto, si no tienes a nadie. El Paco no te quiere. El Paco solo va a verte de vez en cuando por el interés. No te quiere nadie, estás más solo que la una".

Este martes, Jorge Javier se pronunció sobre lo que había ocurrido en el Deluxe. El presentador fue muy duro en su respuesta e hizo algún comentario que parecía que iba encaminado hacia estas palabras que le había dedicado María Teresa. "Hay temas con los que no se puede hacer broma bajo ningún concepto porque hay muchas posibilidades de que los tiros salgan por la culata", dijo.