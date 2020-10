'Masterchef' escucha un polémico comentario de Celia Villalobos sobre el secreto de algunos políticos Ecoteuve.es 7/10/2020 - 10:04 0 Comentarios

"Algunos ministros dicen que la mejor forma de serlo es no hacer nada", asegura

Celia Villalobos continúa con su paso por Masterchef Celebrity, que le está dando bastantes alegrías. La exministra se llevó el aplauso del jurado en la primera prueba y fue capitana en exteriores. Aunque tuvo encontronazos con sus compañeros, su equipo fue el ganador.

Tras asegurarse una semana más en el concurso, Celia y el resto de aspirantes vieron la prueba final desde el balcón del plató. Y allí fue donde la expolítica del PP fue pillada hablando con Florentino Fernández.

Lea también: ¿Por qué Raquel Sánchez Silva tenía los dos brazos vendados en 'Masterchef Celebrity'?

"La cocina me parece algo apasionante para dedicarle la última parte de tu vida", comentó el humorista. "A mí me salvó", dijo Villalobos en referencia al momento en que dejó de ser ministra de Sanidad. "De repente, la nada. A mí me echaron del Gobierno y a la mañana siguiente era una diputada que no tenía nada que hacer".

Villalobos: "Algunos ministros dicen que la mejor forma de serlo es no hacer nada"

Florentino siguió preguntando sobre la vida de los políticos y, en concreto, por sus horarios. "Depende", contestó Villalobos. "Yo conozco a ministros que dicen que, la mejor forma de serlo, es no hacer nada. Dejar los problemas para el siguiente y tú pasar desapercibido. Y se mantienen cuatro años como ministros".

Lea también: Celia Villalobos, 'pillada' en 'Masterchef': la imagen que está dando mucho que hablar