Mazazo para Raquel Sánchez Silva, expulsada de 'Masterchef Celebrity': "Estoy muy acostumbrada a las críticas"

La presentadora pierde ante Josie y Raquel Meroño en la prueba final del concurso

Masterchef Celebrity tiene una concursante menos. Raquel Sánchez Silva se convirtió este martes en la última expulsada del concurso que emite TVE después de una dura prueba final.

El equipo azul que ella misma capitaneó en exteriores -había sido la mejor en la primera prueba, con Celia Villalobos- cayó derrotado por su desorganización y el mal resultado de los platos que prepararon.

La última prueba dividió a los concursantes en dos grupos que compitieron entre sí: el primero, formado por Juan José Ballesta, Pedro Delgado y Florentino Fernández; el segundo lo componían Josie, Raquel Meroño y Raquel Sánchez Silva.

Raquel Sánchez Silva, expulsada de 'Masterchef Celebrity'

Una vez salvados los primeros, estos tres últimos tuvieron que luchar por salvarse de la expulsión reproduciendo un plato de Jordi Cruz. Raquel Sánchez Silva fue la peor y tuvo que abandonar las cocinas de Masterchef Celebrity.

"Os doy las gracias por haberme acogido. Ha sido una oportunidad increíble. Volvería todas las ediciones", dijo la presentadora antes de salir del plató de TVE. Pepe Rodríguez preguntó por su forma de aceptar las críticas. "Parecías a la defensiva", le dijo.

"No es así. Al revés. Estoy muy acostumbrada a las críticas. ¿Qué es lo más feo que te han dicho en la vida? Pues multiplícalo por tres millones", explicó Raquel Sánchez Silva. "Las vuestras me han dolido desde el punto de vista que quería hacerlo mejor, pero no porque me las tome mal. Vuestras críticas han sido preciosas al lado de otras que he tenido que leer".