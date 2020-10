Jorge Javier Vázquez, "roto" y "deshecho" por María Teresa Campos: "No es la primera vez que me maltrata en un plató" Ecoteuve.es 6/10/2020 - 19:57 0 Comentarios

El presentador de 'Sálvame' confiesa estar muy dolido por lo que ocurrió el sábado

"Quiero creer que Teresa Campos no es mala persona, pero no encuentro argumentos"

También atiza a sus hijas, Terelu y Carmen Borrego: "No han estado a la altura"

Jorge Javier Vázquez ha roto su silencio (por fin) sobre la actitud de María Teresa Campos en el Deluxe después de su silencio atronador este lunes en Sálvame, que permaneció sin abrir la boca ni entró en los comentarios que hicieron sus compañeros. El presentador ha sido durísimo con la veterana presentadora, que no paró de lanzarle pullas e insultos, además de las continuas amenazas con abandonar el plató.

"Si yo fuera una persona cerebral permanecería en silencio como estuve ayer y no diría nada, pero lo siento, no me encuentro bien. No creo que para mi salud mental sea bueno callarme", ha empezado diciendo Jorge, reconociendo que lo pasó "francamente mal" el sábado con Teresa.

"Yo puedo entender que un entrevistado venga aquí y me lo ponga complicado, forma parte del juego. Pero lo que no comprendo es que eso te lo haga una persona a las que conoces desde hace 20 años, a la que has protegido, a la que tenía muchísimo afecto, a la que he admirado y a la que la quería", ha dicho.

"No pude llegar a entender que precisamente ella me pusiera las cosas tan complicadas y de una manera tan sucia. Creo que no me lo merezco. No me cabe en la cabeza que me lo hiciera a mi", ha asegurado desvelando la llamada de su madre a las 2.45 de la madrugada del sábado. "Me dijo: Si la llego a tener delante [a María Teresa] no sé qué le hago".

Jorge Javier después ha contado que pasó "fatal" el domingo. "Se me cayó la venda de los ojos. Me di cuenta de que esa persona, a la que habías tenido tanto respeto, me pudo hacer tantísimo daño", ha confesado afirmando también que ya no solo echó de menos una llamada suya después de que toda la semana pasada estuviera en contacto con él, sino de Terelu y de Carmen "diciendo un lo siento": "Me han demostrado que no han estado a la altura".

"Ese silencio de las dos a mi me pareció ofensivo porque ellas no son su madre, pero una llamada de ellas diciendo 'lo siento' me hubiera reconfortado", ha dicho. "Yo no tengo ganas de hablar con María Teresa. Hoy me ha llamado y no le he cogido el teléfono y no lo intentes, porque no tengo ganas de hablar contigo, no sé cuánto, pero ahora no".

A continuación, Jorge ha contado que lo que le dejó descolocado fue que al despedirse, después del chaparrón que aguantó, la Campos le dijo "te quiero mucho". "Tuve que hacer un serio ejercicio de contención para no responder a ninguna de las provocaciones de las que fui objeto durante todo el tiempo que duró la entrevista. Su único propósito era sacarme de mis casillas y yo que ofreciera la peor versión de mi mismo", ha reflexionado.

El presentador catalán se ha mostrado contundente a la hora de una posible reconciliación: "No tengo ningún interés en tener ningún tipo de relación con ella y con sus hijas". Y es más, ha dicho sentirse "liberado" porque "no es la primera vez que María Teresa me ha maltratado en un plató".

"El sábado me sentí víctima de una trampa porque no tolera que nadie quede por encima de ella en un plató", ha dicho para rematar así: "Lo que más me duele es que quiero creer que María Teresa no es mala persona, pero no encuentro argumentos que no es así. Eso es lo que más me tiene roto y deshecho".

Una prueba de que María Teresa estaba bien momentos previos a la entrevista, a la que ya sabía a lo que se exponía, es la fotografía que Jorge se hizo con ella en la sala de maquillaje y que ha compartido con la audiencia de Telecinco. "Le dije que hiciera la entrevista bien y cuando se acabe, deja que entren los colaboradores".