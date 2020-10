La bronca de Felipe VI a Antonio Montero: "Me dijo que dejara a su familia en paz, estaba enfadadísimo" Ecoteuve.es 6/10/2020 - 19:28 0 Comentarios

El colaborador de 'Sálvame' vivió un encontronazo con el jefe de Estado

Sálvame se ha hecho eco este martes de la entrevista que han realizado Eduardo Inda y Manuel Cerdán a Corinna Larsen. En ella, la amiga especial de Juan Carlos I asegura que la relación entre el rey emérito y la reina Sofía fue ideada por Francisco Franco y que a pesar de que al principio se tenían cariño, todo se rompió cuando tuvieron a sus tres hijos.

En sus declaraciones, Larsen confirma que la reina Sofía se trasladó a vivir a Londres y que solo regresaba a España para sus compromisos oficiales. Además, insistió en su idea de que en 2014 se produjo una conspiración para que Juan Carlos I abdicara.

"Lo de la abdicación, como lo de irse de España, tiene que ser a raíz de una serie de presiones y de indicaciones bastante serias para que se produjeran. Yo creo que fue la amenaza de destapar el tema de la corrupción", aseguró Matamoros antes de que Antonio Montero tratara de dar más detalles sobre esa vida paralela entre Juan Carlos I y Doña Sofía.

La bronca de Felipe VI a Antonio Montero

Antonio Montero pidió entonces la palabra para intentar desvelar cómo era la vida de Doña Sofía en Londres. "Me fui allí una semana y cuando piensas que es una señora que se dedica a no sé.... Está todo el día comprando. Desde que abrían el centro comercial hasta que cerraban estaba allí e incluso comía con su hermana. El chofer de la embajada le llevaba las bolsas", empezó diciendo el paparazzi.

"Eso lo tengo yo grabado", aseguró el colaborador, que desveló una sorprendente anécdota con Felipe VI. "Y cuando un día me encontré con el Rey Felipe en un sitio, el Rey me regañó, pero así, abiertamente, cara a cara. Me dijo que dejara a su familia en paz, que cómo estaba haciendo eso, que qué tenía contra ellos. Yo me quedé alucinado, porque a mí nunca el Rey me había dicho nada, estaba enfadadísimo", desveló el tertuliano.