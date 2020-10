Fran Rivera, enfadado por el odio a la bandera nacional: "Si no se sienten españoles, que se vayan" Ecoteuve.es 6/10/2020 - 17:54 0 Comentarios

Fran Rivera continúa con su sección Rivera y amigos en Espejo Público. En ella, el matador se cita con otros famosos para charlar sobre su trayectoria profesional o personal, o sobre diferentes asuntos de la actualidad del país. Este martes, el torero entrevistó a Marta Sánchez, a quien no dudó en preguntarle sobre temas políticos.

Rivera recordó con la cantante la polémica que se generó después de que Sánchez decidiera ponerle letra al himno de España durante un concierto. La artista explicó de nuevo cómo se le ocurrió la idea mientras vivía en Miami. "Sentí añoranza por mi patria", empezó diciendo.

Marta Sánchez reconoció entonces el sufrimiento que le atormenta por la polarización que vive la sociedad y el distanciamiento entre la gente de izquierdas y la de derechas. "No quiero que mi hija viva en una España rota, quiero que viva en una España bonita y unida. Con oportunidades para todos, pero sobre todo libertad", ha dicho dolida la entrevistada.

El enfado de Fran Rivera y Marta Sánchez por la bandera

El diestro apoyó a Marta Sánchez en su pensamiento, añadiendo que "parece que por decir que yo soy español y me siento español estás ofendiendo a otras personas". Marta Sánchez aseguró que la bandera española representó a una sola ideología y que, por ese motivo, hay quienes no la aceptan como símbolo de unidad.

En ese momento, Sánchez propuso que se creara una nueva bandera con la que se sintieran identificados todos los españoles. Rivera se mostró en desacuerdo, afirmando que a él si le representa el rojo y el amarillo y que no concibe que el país pudiera tener otra seña con otros colores.

"Yo como español no me imagino con otra bandera", declaró. Me siento español y espero no ofender a nadie sintiéndome español, si hay alguien que no se sienta español, pues que se vaya. Nadie obliga a nadie a estar aquí", sentenció el colaborador.