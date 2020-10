Filtran una tremenda bronca entre Melodie y Cristian que destripa su futuro en 'La isla de las tentaciones' Ecoteuve.es 16:50 - 6/10/2020 0 Comentarios

La pareja se intercambia insultos y reproches en plena calle... con Beltrán de 'invitado'

Uno de los 'peligros' que rodea a la emisión de La isla de las tentaciones son las filtraciones, que pueden destripar el futuro de las parejas tras su aventura en República Dominicana. Melodie Peñalver y Cristian Jerez son los protagonistas de un vídeo que está circulando por redes sociales y que podría dar pistas definitivas de su futuro.

En las imágenes, grabadas desde un balcón, se puede ver a la ilicitana discutiendo acaloradamente con Cristian. En tan solo unos segundos, se intercambian insultos y reproches. El vídeo acaba con ella subiéndose al coche descapotable [ver al final del artículo] de Beltrán. [Las fotos más sexys de Melodie Peñalver, concursante de 'La isla de las tentaciones 2']

"¡Él lo ha hecho en mi cama, yo no he hecho nada en mi casa. Él a los tres días se trajo a una tía a mi casa y me lo encontré yo lleno de besos!", grita ella echando en cara una presunta infidelidad a otra mujer (podría ser la madre de Cristian), que la replica así: "¡Tú no haces nada, que va!".

"¡Que te den por el culo. ¡Bajo! Eres un ridículo y un reventado", insulta Melodie. Segundos después, la joven se sube a un coche haciendo caso omiso a Cristian, que le pide que le escuche: "Vámonos Beltrán".

Melodie y Cristian, ¿primera pareja de 'La isla de las tentaciones' en romper?

Después de ver el vídeo, todo hace indicar que Melodie y Cristian han roto su relación tras pasar por La isla de las tentaciones. Él podría ser ahora pareja de Andrea, como se lleva especulando desde hace unos días, mientras que ella sería la novia de Beltrán.

Las imágenes podrían no sorprender a los vecinos de Elche. Tanto Melodie como Cristian entraron al formato de Mediaset confesando que ambos se habían traicionado mutuamente y que eran "famosos" en su ciudad por ello.

