La lección de Carla Bruni en 'El Hormiguero': habla sin complejos de Sarkozy y canta en español Ecoteuve.es 6/10/2020

La artista destaca por su generosidad en la entrevista que le hizo Pablo Motos

Pablo Motos entrevistó en El Hormiguero a Carla Bruni. La cantante francesa, y exprimera dama, atendió al programa desde París por la situación actual de la pandemia del coronavirus.

Carla Bruni promocionó su nuevo disco, que sale a la venta el 9 de octubre. Habló de su trabajo, pero también contestó con generosidad las preguntas en las que Pablo Motos mencionó al expresidente francés Nicolás Sarkozy, su pareja, algo que muchos otros artistas hubieran vetado por ser 'vida privada'. Con profesionalidad, Bruni dio una lección a todos ellos.

Carla Bruni, por ejemplo, explicó que prefería componer de noche, cuando "la casa está en silencio. "¿Qué hora es esa? ¿A qué hora se suele acostar el señor Sarkozy?", preguntó Pablo Motos. "Empiezo a trabajar entre las 10 y las 12 de la noche. Me gusta el misterio de la noche. Ocurre algo secreto a esas horas. Todos duermen y me siento libre para trabajar".

¿Preguntaba opinión Sarkozy a Carla Bruni sobre temas políticos?

El presentador también quiso saber si cuando estaban en política, Sarkozy le consultaba temas relacionados con el país, al igual que hacen las parejas respecto a sus trabajos. "¡Menos mal que no! Como ministra de Finanzas sería incapaz, sería la quiebra. Mi marido me protegía mucho y me preguntaba mis sentimientos sobre algunas cosas, pero pocas veces eran cuestiones políticas".

"¿La política te decepcionó?", preguntó Motos. "No me decepcionó en absoluto, pero no necesito a vivir esa experiencia. Fue un honor y un momento increíblemente interesante de mi vida. Creo que mi marido no lo repetirá, luego ya se verá la vida cómo avanza. Aquellos años me enriquecieron mucho. Fue sumamente rico e interesante", explicó.

Carla Bruni canta 'Por qué te vas', de Jeanette, en español

Sobre el secreto para llevar más de diez años casados, Bruni aseguró que no tiene "ninguna receta". "Diría que es el azar, y tal vez creo que algo puede funcionar pensando que en cualquier momento puede fracasar".



Por último, Carla Bruni interpretó un tema en directo con la guitarra. Pudiendo cantar una de sus nuevas canciones, la artista regaló a la audiencia de Antena 3 'Por qué te vas', de Jeanette, en español.