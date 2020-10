Mamen Asencio riñe a Omar Montes, que se defiende en TVE: "No deberíamos tener la piel tan fina" Ecoteuve.es 6/10/2020 - 11:50 1 Comentario

La presentadora cuestiona el uso de la violencia en sus canciones y pide "dar ejemplo"

Nyno Vargas y Omar Montes fueron dos de los protagonistas ¿Quién educa a quién?, el debate posterior a la emisión de la serie HIT en TVE. Los cantantes intervinieron en el espacio presentado por Mamen Asencio para hablar de las letras machistas y la violencia en la industria de la música.

El exconcursante de Supervivientes vino a defender que la violencia vende y que los artistas están sujetos a lo que pide el público. Nyno puso el ejemplo de la canción de La Jeepeta: "Tiene 500 millones de visitas porque al final a la gente le gusta (...) pero si sacamos una canción que habla de amor y no tiene tanta repercusión, a dónde van a ir".

"¡Entonces todo por la audiencia? No lo veo", replicó Asencio a lo que el artista valenciano espetó que vende más "una paliza que dar una flor". Siguiendo esta línea de la violencia, el debate conectó por videollamada con Omar Montes. "¿Cómo es eso que un ser de luz como tú utiliza la violencia para vender más canciones?", preguntó la periodista refiriéndose al polémico videoclip de No puedo amar, en el que el propio Omar se ve envuelto en una brutal pelea callejera.

"Cuando un actor como Mario Casas hace de policía corrupto está interpretando para divertir a una persona que quiere ver una película", se justificó. "No te tienes que tomar al pie de la letra que salgo apaleado en el videoclip, tienes que verlo como diversión y disfrutar".

Su respuesta no convenció a Asencio que cuestionó si este mensaje cala de esta forma al público más joven o, si por el contrario, se normaliza más la violencia. "Un tanto por ciento elevado de mi público entiende que es una diversión, una ficción Pero es imposible ir uno por uno explicándole a tu público el mensaje que quieres transmitir.. ", respondió Omar Montes.

Nyno Vargas: "Omar Montes me tenía como referente; antes me acompañaba a los conciertos y hacía los coros"

Omar Montes: "Creo que no deberíamos tener la piel tan fina"

Mamen insistió en que deberían "dar ejemplo" y Omar contestó así: "Veo con mi hijo películas de miedo y no se toma al pie de la letra las cosas raras que salen. Creo que con nosotros pasa lo mismo, que la gente entiende que somos personas que actuamos. Creo que no deberíamos tener la piel tan fina y disfrutar más con la música, las películas y a veces se nos juzga demasiado y más de la cuenta".

Por último, Omar Montes ensalzó la imagen que da a nivel personal: "Claro que tengo que dar buenos mensajes en los colegios y en mi barrio. Yo no he probado la droga en mi vida, soy anti todo eso. Además, adoro a mi abuela y mi madre y soy defensor de las mujeres, pero a veces en los papeles que me meto no doy el mejor mensaje pero solo lo hago por divertir. Me gustaría dar mejores mensajes en la música pero que no se tomen a pecho lo que digo".

