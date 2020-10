El cara a cara de Esperanza Aguirre y Mónica López con 'zascas' a Telemadrid, Cifuentes y Corinna: "Está horrorosa" Ecoteuve.es 6/10/2020 - 10:59 1 Comentario

"Ayuso es una crack y la tienen enfilada", dice en una entrevista en TVE

Nueva tormenta en La hora de La 1. Después de la tensa entrevista a Cayetana Álvarez de Toledo, Mónica López ha recibido esta mañana a Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, para hablar de la situación que vive la región por el coronavirus.

"¿Qué es lo que está fallando en Madrid?", ha sido la primera pregunta de López. "Pues se va a quedar usted sorprendidísima: el urbanismo. Que la ciudad esté construida en altura, haya suelo libre y no se haya construido ni una urbanización desde el año 70. Yo hice una ley de viviendas rurales sostenibles. Llego Cristina Cifuentes y la derogó". En cuanto a la sanidad madrileña, "si yo no lego a construir 12 hospitales públicos, imagínese lo que hubiera sido esta pandemia".

Lea también: "No va a durar mucho tiempo": la crítica de Jiménez Losantos a Mónica López, "La Isobaras"

Aguirre a López, sobre Simón: "En esta casa le llaman doctor, pero no lo es"

Aguirre ha criticado con dureza al Gobierno central y, en concreto, a Fernando Simón. "No ha habido manera de que el portavoz de Sanidad del Gobierno haya dimitido. Lo tendría que haber hecho cuando dijo que solo iba a haber dos contagios", ha dicho Aguirre. "Yo sí le pongo en duda. En esta casa le llaman doctor, pero no es doctor ni nada que se le parezca. Además, se fue de vacaciones dos veces en plena pandemia".

Lea también: El duro reproche de Abascal a Mónica López en TVE: "Actuáis como el NO-DO"

El instante más tenso se ha producido cuando López ha preguntado por la "pugna abierta entre Gobierno y Madrid". "El Gobierno está decidido a derrocar el Gobierno de Madrid porque hay libertad y tiene los impuestos más bajos". "Pero señora Aguirre, las medidas son iguales para todas las comunidades", ha irrumpido López. "¿Y qué me quiere decir con eso? Yo no he hablado de las medidas. No me ha escuchado. Digo que el Gobierno quiere derrocar a Ayuso por las políticas de Madrid".

"Ayuso tiene ni Telemadrid, que es podemita a muerte

Sobre la presidenta Madrileña, Aguirre ha dicho que "es una valiente, lo está haciendo bien pero también ha cometido errores. No tiene suficientes rastreadores". En cualquier caso, le ha aconsejado "que siga como hasta ahora, que es una crack. La tienen enfilada". Más tarde, ha insistido. "No tiene ni Telemadrid, que es podemita a muerte".



Precisamente, sobre la cadena autonómica madrileña se ha quejado de que "no me invitan". La última vez que visitó Telemadrid fue en 2018, cuando acabó discutiendo con Verónica Sanz. Acusó a la cadena de ser "anti PP" y 'pidió la hora' porque, según explicó, tenía cosas que hacer. De hecho, se levantó de la silla y salió del plató. "Tengo que llevar a mis nietos al colegio".

"Corinna está horrorosa. En el pecado lleva la penitencia"

Por último, la presentadora Mónica López también ha preguntado a Aguirre sobre las últimas declaraciones de Corinna sobre el rey Juan Carlos. "Era muy guapa y ahora está horrorosa. En el pecado lleva la penitencia", ha espetado.