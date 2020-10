Silencio atronador de Jorge Javier: se niega a hablar de María Teresa Campos tras su comportamiento en el 'Deluxe' Ecoteuve.es 6/10/2020 - 10:34 0 Comentarios

Todos los colaboradores de 'Sálvame' critican a la presentadora pero él calla

Sálvame abordó este lunes la polémica entrevista que el pasado sábado protagonizó María Teresa Campos en el Deluxe. El programa de Telecinco no se cortó a la hora de criticar la actitud de la presentadora durante su charla con Jorge Javier Vázquez y sacó toda su artillería contra ella con unanimidad entre los tertulianos en sus críticas a la malagueña.

Mila Ximénez, Gema López, Belén Esteban, Miguel Frigenti y Alonso Caparrós se atrevieron a condenar el comportamiento de María Teresa, ya que creen que estuvo "maleducada" y sin mostrarse a la altura de lo que ha sido su figura en la pequeña pantalla.

Esteban criticó además la hipocresía de la madre de Terelu y Carmen Borrego, sacando a la luz una rencilla del pasado. "El tiempo me ha dado la razón en todo lo que decía porque ya sabes cuál es la situación, no se lo voy a tener en cuenta... pero lo que es la vida, ahora las hijas hacen más exclusivas que yo hablando de la vida de otros", recordó en alusión a una de las cosas que le echaba en cara María Teresa a ella en el comienzo de su carrera televisiva.

La sorprendente reacción de Jorge Javier

Con este panorama, una de las reacciones más esperadas era la de Jorge Javier, que vivió en primera persona en el Deluxe las pullas de la invitada, algunos insultos y sus continuas amenazas con abandonar el plató. "Dicen que eres un gamberro asqueroso que te vas por ahí. Y como no, eso, te va a dar otra vez... ten cuidado. Gilipollas. Tonto, que no tienes a nadie, que el Paco (exnovio de Jorge) no te quiere, solo va de vez en cuando por el interés. Estás más solo que la una", le llegó a decir María Teresa al catalán al final de la entrevista.

Hay que eso ocurrió cuando María Teresa le pidió que le dijera algo que le hiciera enfadar para mostrar cómo reacciona cuando está de mal humor. Jorge le dijo un par de cosas pero ella sorprendió atacando con todos esos insultos.

Pues lejos de cobrarse su venganza, tras más de una hora hablando sobre este asunto, muchos espectadores se dieron cuenta de que Jorge Javier no había abierto la boca. En ningún momento, el presentador opinaba sobre lo ocurrido, ni entraba a mojarse sobre los comentarios de sus compañeros. Tanto fue así, que hasta la propia Belén Esteban le preguntó en directo si no pensaba decir nada. Jorge Javier le respondió en silencio, negando con la cabeza en un gesto que pillaron las cámaras de Telecinco.