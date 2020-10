"Yo no quiero decirlo, pero es gilipollas": Pablo Motos, indignado con el político que más le ha cabreado Ecoteuve.es 6/10/2020 - 9:32 0 Comentarios

"¿Pero cómo un tío puede provocar tanto odio?", lamenta sobre Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya está en la Casa Blanca después de varios días hospitalizado por coronavirus. Varios miembros de su equipo también dieron positivo en Covid-19.

Antes de abandonar el centro médico, Trump había salido a saludar a los seguidores que le animaban desde la calle. Lo hizo en el coche presidencial y recibió críticas por poner en riesgo a su equipo.

"¿Pero cómo un tío puede provocar tanto odio? No digo odio: ira, inquina, manía, tiña...", dijo Pablo Motos en El Hormiguero al abordar este asunto durante la mesa de debate que organiza con El Monaguillo, Marron y Luis Piedrahita.

Pablo Motos, contra Donald Trump: "Yo no quiero decirlo, pero es gilipollas"

La crítica de Pablo Motos no se quedó ahí. "Se ha ido a dar un paseo poniendo en riesgo a sus escoltas. Es que... yo no quiero decirlo, pero es gilipollas", espetó el presentador de Antena 3. "Macho, quédate quieto, si has metido la pata ya. ¿Quieres dejar de dar vueltas?", continuó Motos.

