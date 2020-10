Esperanza Aguirre destroza en Cuatro a Simón y defiende a la "pobre" Isabel Díaz Ayuso: "Lo está haciendo muy bien" Ecoteuve.es 5/10/2020 - 19:19 0 Comentarios

La expresidenta de la Comunidad de Madrid interviene en el programa de Joaquín Prat

Cree que un "podemizado" Pedro Sánchez quiere acabar con el "liberalismo" de Ayuso

"A Simón no le llamo doctor porque no ha hecho ni el MIR; no sé cómo no ha dimitido"

Esperanza Aguirre ha reaparecido en "plena forma" en Cuatro al día, el programa que presenta Joaquín Prat. La expresidente de la Comunidad de Madrid no ha dejado títere con cabeza y ha reprendido duramente contra el Gobierno de Pedro Sánchez defendiendo a la "valiente" Isabel Díaz Ayuso que, en su opinión, "lo está haciendo muy bien" en esta crisis sanitaria.

La que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid ha empezado diciendo que el Gobierno ha sido el "único responsable" de la situación de la región. "Yo he visto desde el hospital [ella y su marido estuvieron ingresados por COVID] como el vicepresidente tenia el mando único y, de repente, desde el mes de julio, el gobierno decidió que no se iba a ocupar más de esto".

Lea también: "Me amenazaron desde el ministerio de Exteriores": la confesión de Frank Cuesta sobre el Gobierno de Rajoy

"Se fue de vacaciones a La Mareta [Pedro Sánchez] y no sé dónde más", ha proseguido diciendo Aguirre atizando también a Fernando Simón, "que yo no le llamo doctor porque ni ha hecho el MIR ni el doctorado". Más adelante, ha dicho que "estamos en manos de Simón, que está subido en un globo", ha dicho en referencia al Planeta Calleja que grabó.

Esperanza Aguirre no entiende Simón no ha dimitido. "Este señor dijo que iba a haber uno o dos casos, que no lleváramos mascarillas, que había un comité de técnicos que había confinado a los madrileños y es mentira". La 'popular' ha respaldado las medidas tomadas por la Comunidad de Madrid de confinar zonas básicas de salud en contraposición de las de Sanidad: "Ahora la gente se puede pasear por todo Madrid".

Esperanza Aguirre: "El Gobierno de Pedro Sánchez quiere acabar con el liberalismo de Isabel Díaz Ayuso"

Aguirre, que ha reconocido que Madrid tiene que tener más rastreadores, ve "claramente una decisión política de ir contra la Comunidad de Madrid y contra la pobre presidenta regional". Durante su entrevista con Joaquín Prat ha vuelto a sacar músculo con los "doce hospitales públicos que construí", pese a que como le ha recordado el periodista, solo se ganaron 45 camas durante sus casi diez años mandato.

"Estoy harta de oír que se han privatizado. Aquí en Madrid, a diferencia del resto, se puede elegir médico y hospital. Por eso contra el Gobierno está contra Madrid porque se puede elegir colegio, se puede elegir médico, se puede comprar a cualquier hora del día. Porque aquí hay libertad. Y a eso no le gusta a los socialistas y al gobierno social comunista mucho menos. Nos tienen enfilados", ha dicho.

Además, Aguirre ha reprochado a Joaquín Prat que "estoy harta de ver sanitarios que son claramente podemitas y, será casualidad, siempre les he visto en su programa".

Por último, Esperanza ha opinado que "Pedro Sánchez está cada vez más podemizado" y que el PSOE le dará el "oro y el moro" a Ciudadanos, incluso dando la presidencia a Ignacio Aguado por delante de Ángel Gabilondo, para "acabar con el liberalismo que Isabel Díaz Ayuso defiende".

Lea también: El 'recadito' de Antonio García Ferreras a Isabel Díaz Ayuso al despedir 'Al rojo vivo'