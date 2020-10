"Me amenazaron desde el ministerio de Exteriores": la confesión de Frank Cuesta sobre el Gobierno de Rajoy Ecoteuve.es 5/10/2020 - 19:05 0 Comentarios

El presentador de DMAX habla de la futura salida de Yuyee de la cárcel

Frank Cuesta sorprendió hace unos días a todos sus seguidores al anunciar su inminente abandono de la televisión. El presentador de DMAX ha aclarado ahora los motivos que le han llevado a querer dar un paso a un lado y ha hablado de la futura salida de Yuyee, madre de sus hijos, de la cárcel en la que lleva varios años encerrada.

"Todo tiene un principio y un final. No soy una persona vieja, pero hay que saber cuando tienes que parar", empezó asegurando Cuesta a José Luis Vidal y María Gracia en el programa Juntos, de Telemadrid. "Hay que dar paso a gente nueva, a gente más joven que venga con diferentes ideas. No me veo con rodillera y codera yendo por el monte", dijo entre bromas el herpetólogo.

Lea también: Yuyee saldrá muy pronto de la cárcel: Frank Cuesta da la última hora sobre su exmujer

Cuesta ha sacado pecho de su trabajo en la pequeña pantalla: "Cambiamos el concepto de lo que era la televisión con animales. Hemos hecho cosas brutales desde Frank de la jungla, y ahora con Wild Frank, que no se van a hacer jamás en la televisión", reivindicó orgulloso. Por este motivo, Cuesta ha decidido apartarse y dedicarse plenamente a "rescatar animales, prepararlos y dejarlos en libertad".

Frank Cuesta: "Me amenazaron desde el ministerio de Exteriores"

Frank Cuesta ha aprovechado su intervención en Telemadrid para hablar del estado de Yuyee, la madre de sus hijos. El aventurero ha aclarado que ella es otro de los motivos por los que decidió abandonar la televisión. "No se puede decir cuándo [saldrá de la cárcel] porque no está todavía decidido, pero tenemos todo muy bien atado y no van a poder dejarla ahí más tiempo. Antes de 6 meses está en casa", anunció optimista.

Lea también: "Fue directa al ojo, ¡vaya picotazo!": Frank Cuesta, atacado por una garza 'asesina'

"Cuando salga, voy a tener que cuidarla porque ha estado totalmente incomunicada del mundo exterior", señaló Cuesta haciendo alusión a su aislamiento durante los últimos seis años. "Lo más importante, al final del día, es la familia. Yuyee es la madre de mis hijos y yo la quiero mucho, independientemente de la relación que tengamos. Así que no voy a poder andar de aquí para allá", destacó.

Frank Cuesta concluyó su intervención confesando que se ha sentido totalmente desamparado por las autoridades españolas, de las cuales cree que podrían haber hecho más para ayudarle. "La gente con la que yo hablé nos mintieron y, al final, incluso nos amenazaron", comenzó desvelando. "A mí directamente me amenazaron desde el ministerio de Asuntos Exteriores antes de entrar a El hormiguero. Me amenazaron diciendo: 'Cuidadito, porque si tiras demasiado de la goma... a lo mejor se rompe'. Eso fue justo el día antes de visitar El hormiguero", sentenció.