La tremenda pillada a Carmen Borrego en Telecinco: ¿dijo "Cómeme el potorro"? Ecoteuve.es 5/10/2020 - 15:09 0 Comentarios

La colaboradora de 'Viva la vida' queda en evidencia por las cámaras

Carmen Borrego y Terelu Campos continúan acaparando el foco mediático, convertidas ya en las colaboradoras estrella de Viva la vida. Este domingo, la primera acudió al plató del programa presentado por Emma García para realizar las primeras valoraciones de la polémica entrevista que protagonizó María Teresa en el Deluxe.

La tertuliana se enfrentó durante la tarde a Diego Arrabal después de que este cargara contra su madre, asegurando que había dado "vergüenza ajena". "A mí no me dio vergüenza, todo lo contrario, me enorgullece tener la madre que tengo. Te respeto pero estás hablando de mi madre a mí no se me ocurriría hablar así de la madre de nadie, que mi madre sea pública no significa que se diga lo que dices", le reprochó Borrego al paparazzi.

Lea también: Emma García y el sexo: su confesión más íntima que provoca la risa general en Viva la vida

La cosa no quedó ahí y en un momento dado, Borrego volvió a protagonizar uno de los momentos más comentados de la tarde en el programa de Telecinco. Mientras la presentadora entrevistaba a Amador Mohedano, Borrego se coló en plano hablando con uno de sus compañeros, cuando creía que no la estaban grabando.

Lea también: "¿Esto es lo más destacado de mis 40 días?": la queja de Toñi Moreno en su adiós (otra vez) a Viva la vida

La pillada a Carmen Borrego: ¿Dijo "cómeme el potorro?"

En la imagen se vio cómo Borrego se giraba para hablar con alguien que se encontraba detrás de las cámaras. En ese momento, le soltó un improperio que muchos parecen haber descifrado leyéndole los labios. "Cómeme el potorro, me comes el potorro", habría dicho la andaluza, aparentemente a uno de los colaboradores del programa. No obstante, todos dejaron pasar la pillada para no darle más protagonismo y, de este modo, no se pudo confirmar al 100% las palabras que salieron de la boca de Borrego.