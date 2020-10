José Bono asiste al 'funeral' de Rozalén y recuerda su relación: ¿qué une a la cantante y al exministro? Ecoteuve.es 5/10/2020 - 14:54 0 Comentarios

El político fue uno de los invitados del programa 'El cielo puede esperar'

Rozalén fue el personaje que cerró la segunda temporada de El cielo puede esperar, en Movistar+. Al sepelio de la famosa cantante acudieron rostros tan conocidos como el exministro socialista José Bono, la periodista de La Sexta Ana Pastor, o los actores Carles Francino y Leticia Dolera.

Pero, ¿qué pinta Bono en el entierro de Rozalén? Pocos conocen que el expolítico fue el padrino de la artista. "La conocí por su padre, él me organizaba mis viajes", aseguró Bono. Todo se debe a que Cristóbal Rozalén fue el hombre de confianza de Bono durante su etapa en el Gobierno de Castilla La Mancha, desde 1983 hasta 2004. Fue en ese año cuando Bono se fue a Madrid para ser ministro de Defensa del Gobierno de Zapatero.

"A María la conocí en un convento... donde la bautizamos y la cogí en brazos y resulta que 33 años después los dos tenemos más pelo", dijo en su discurso Bono acordándose de la historia de amor prohibida de sus padres, puesto que Cristóbal era cura cuando conoció a Angelita, su madre.

"Tenía que hacer regalos, como los padrinos, y estuvo muy acertado porque fue una guitarra. Su padre quería que estudiara psicología pero ella era muy terca", prosiguió Bono a lo que la propia Rozalén añadió lo siguiente desde el 'limbo': "José Bono, Pepe Bono como se le conoce en mi casa, representa la historia de mi padre y, por tanto, representa mi propia historia".

Rozalén: "Siempre tuve el sambenito por ser ahijada de Bono"

"Fue mi padrino, me bautizaron en Las Carmelitas de Villarrobledo, siempre ha sabido tener detalles conmigo y cuidarme de cierta manera, y me hizo el regalo más importante de mi vida, mi primera guitarra, que era de Casasimarro, Cuenca, y ahí abrió la caja de pandora", continuó relatando Rozalén. "Siempre tuve el sambenito de cómo no voy a triunfar si soy ahijada de Bono, por eso tuve que luchar más".

La sorprendente relación que tienen Rozalén y José Bono se descubrió hace unos meses en la entrega que TVE emitió de Lazos de sangre dedicado al manchego. En ella, la cantante apareció mandando un mensaje al político ya retirado. Ahí ya reveló que "Pepe Bono me regaló mi primera guitarra".

