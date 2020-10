David Moreno (Boing) "Risto Mejide es un genio, verle trabajar a diario es el mejor de los másters" Marco Almodóvar 13:30 - 5/10/2020 0 Comentarios

David Moreno comienza este lunes un nuevo "reto" como presentador de la segunda temporada de La casa de los retos, el concurso que emite Boing de lunes a jueves (20.45). El divertido formato, producido por Lucky Road Productions, pone a prueba a cinco familias con divertidos y locos desafíos.

"Apostamos por la diversión en familia, por un programa ágil, desenfadado y muy divertido que reúne a toda la familia", dice el periodista a ECOTEUVE.ES, que también recuerda su etapa como reportero en Todo es mentira: "Risto Mejide es un genio, verle trabajar a diario es el mejor de los másters".

Gran amante de la televisión, el joven presentador soñaba de pequeño con presentar Club Disney. "Moría de envidia cuando entrevistaban a las Spice Girls", reconoce Moreno que, en la actualidad, está enganchado a La isla de las tentaciones: "Mónica Naranjo estuvo estupenda, siempre lo está, y Sandra Barneda tiene una presencia, una profesionalidad y un empaque que son oro".

¿Cómo afrontas presentar La casa de los retos?

La casa de los retos es un gran reto en mi carrera, pero sobre todo la afronto con muchísima ilusión. Me gusta mucho el programa y ser su presentador es un honor.

¿Qué novedades trae esta segunda temporada? ¿A qué desafíos se tienen que enfrentar los participantes?

En esta segunda temporada cambian muchas cosas, aunque se mantienen la esencia y la mecánica. Los niños van a ver el mismo programa pero, en lugar de un asistente de voz, estaré guiándoles durante los retos y también picándoles un poco. Además de que hay algunos retos que se mantienen, la mayoría son una novedad y son muy divertidos y pringosos.

Por otro lado, nos hemos mudado. Estrenamos casa (plató) y el espacio es mucho más amplio y bonito. De todos los retos que hay, mis favoritos son en los que nos mojamos o nos manchamos un poco. En La casa de los retos hacemos cosas tan locas como lanzarnos tartas para atraparlas con la cara.

¿Por qué recomiendas ver el programa?

Estamos pasando por un momento complejo, una etapa en la que el ocio y el entretenimiento son muy importantes para los adultos tanto como para los niños que están creciendo. Apostamos por la diversión en familia, por un programa ágil, desenfadado y muy divertido que reúne a toda la familia durante media horita frente al televisor para pasar un muy buen rato. Además, podrán pillar ideas para jugar ellos en casa y más con el juego de mesa del programa, que es otra de las grandes novedades.

Cuando eras niño, ¿qué programas infantiles o dibujos animados eran tus favoritos? ¿Sigues viendo alguno?

¿Qué si los sigo viendo? (Risas) ¡Me encantan! De pequeño me gustaba muchísimo Club Disney, lo veía en Telecinco y soñaba con estar yo allí, presentándolo. Me moría de envidia cuando veía que entrevistaban a las Spice Girls. En cuanto a series, Las Supernenas me han gustado mucho siempre y ahora somos compañeros de canal en Boing. Evidentemente las sigo viendo. Gumball también me gusta bastante.

¿Cómo te defines? ¿Con qué programas sueñas presentar en un futuro? ¿Y en qué serie te gustaría estar? ¿Tienes algún otro proyecto?

Me definiría como disfrutón y espontáneo. Me gusta mucho pasarlo bien y sacar una sonrisa a los demás. Me vais a poder conocer un poco más gracias a La casa de los retos donde hago unas cuantas payasadas. Lo mejor de este programa es que es totalmente impredecible y nada encorsetado. Me han dejado mucho ser yo mismo al 100%. Si pudiese ser un personaje de una serie sería la cuarta de Las Supernenas. ¡El Supernene!

En cuanto a programas, me gustaría seguir haciendo La casa de los retos por muchas temporadas más y me encantaría con presentar algún talent-show. En cuanto a mis próximos proyectos. ¡Lo que me echen! Ahora mismo estoy escribiendo un libro. Me hacía mucha ilusión.

Hace unos meses, los espectadores te pudieron conocer como reportero de Todo es mentira. ¿Por qué no continuaste?

Desde la productora del programa me propusieron colaborar en otros programas como La habitación del pánico y también he participado en La última cena, Hormigas blancas y Sálvame y la verdad, es que me siento más a gusto entreteniendo que entre... políticos (risas).

¿Qué has aprendido trabajando en el equipo liderado por Risto Mejide?

¡Risto es un genio! Verle trabajar a diario es el mejor de los másters que he podido tener. Tanto él como Marta Flich, Miguel Lago, Castelo y Elsa Ruíz han sido siempre fantásticos conmigo y me han apoyado un montón. Además, detrás de 'las caras', hay un equipazo impresionante: los compañeros de redacción son de lo mejorcito y de ellos he aprendido que cuando se trabaja con buen rollo y una sonrisa todo es mejor y mucho más fácil.

¿Qué balance haces de tu paso por el programa de Cuatro?

El balance es más que positivo: aunque se viven muchos momentos de estrés (comunes en un programa diario tan pegado a la actualidad) lo recordaré siempre con cariño. He intentado siempre entretener al espectador siendo riguroso con la información.

Tuviste un enfrentamiento en la sede de VOX. ¿Cómo lo recuerdas? ¿Fue el momento más tenso de tu carrera?

Afortunadamente ni lo recuerdo. Reconocieron su error, pidieron disculpas y decidí olvidarlo.

¿A qué político entrevistarías y por qué? ¿Qué preguntas le harías?

A Carla Antonelli, feminista y luchadora por la igualdad entre todas las personas. No se casa con nadie y eso me gusta. A ella, que además es presidenta de la comisión de radio televisión de Madrid, le preguntaría por herramientas para, desde los programas, seguir educando a los niños en la igualdad y los valores del amor y la familia.

Pasemos a comentar la actualidad en televisión. ¿Estás siguiendo La isla de las tentaciones? ¿Qué futuro les das a las parejas? ¿Qué nota le pones a Sandra Barneda?

Visto lo visto, una pareja que va a La isla de las tentaciones tiene poco futuro. A veces me da rabia que se enfaden tanto por un simple beso en el cuello. Están tan metidos en el programa que no se dan cuenta de que pueden estar malinterpretando las imágenes.

Mónica Naranjo estuvo estupenda, siempre lo está, y Sandra Barneda tiene una presencia, una profesionalidad y un empaque que son oro. Además, últimamente está mostrando más sus sentimientos y esto me encanta.

A raíz de Idol Kids, he visto que te has declarado pantojista. ¿Qué te gusta de ella? ¿Cómo imaginas compartir programa con ella?

La Pantoja es una estrella. Tiene voz, presencia y un aura de diva que se la he visto a muy poca gente. Cuando presentaba y dirigía MorninGlory, durante una entrevista convencí a Isa, su hija, para que la llamase por teléfono y pude hablar con ella.

Más recientemente, su sobrina Anabel me la presentó en los pasillos de Mediaset España. Es historia de la música de España, y aunque ha cometido errores, ya ha pagado por ellos y se merece el sitio que le corresponde como la gran artista que siempre ha demostrado ser.

No sé si sigues MasterChef Celebrity. ¿Qué opinión tienes del concurso que está haciendo Celia Villalobos. ¿Te está sorprendiendo su personalidad?

La verdad es que no lo estoy siguiendo, porque coincide con La isla de las tentaciones y claro yo soy más de las tentaciones no culinarias. Celia Villalobos es un gran personaje, pero quien más me ha gustado (de lo que he visto en las redes) es Josie. Antes me resultaba muy cargante y ahora me divierte un montón. Es divino.