El detalle de la entrevista a Fernando Simón en 'Planeta Calleja' que chirrió a Iker Jiménez y Carmen Porter Ecoteuve.es 5/10/2020 - 12:19 0 Comentarios

Los periodistas comentaron el especial que emitió Telecinco con el epidemiólogo

Simón confesó que su equipo empezó a trabajar el 16 de enero en el nuevo coronavirus

"A Simón le preguntaría por qué dijo que había dos o tres casos diagnosticados", dijo Iker

Iker Jiménez y Carmen Porter comenzaron Milenio Live el pasado viernes comentando el Planeta Calleja que Telecinco estaba emitiendo con Fernando Simón. Pese a que no pudieron ver toda la entrega completa, los presentadores quisieron analizar un comentario del epidemiólogo que les chirrió.

"De lo que he visto, me ha sorprendido que Fernando Simón dijera que desde el 16 de enero ya estaban trabajando en la pandemia", se animó a decir Porter. "Cuando se le pregunta el 6 de marzo y dice que no hay ningún problema, yo no sé en esos dos meses cómo no habían visto que en dos meses había evolucionado en otros sitios y en Italia".

Lea también: Fernando Simón da plazos para el fin del coronavirus y defiende sus medidas ante Calleja: "Se salvaron vidas"

"Nosotros ya estábamos informando y ellos ya tenían esa información. ¿Por qué no se pusieron manos a la obra?", prosiguió la presentadora a lo que Iker preguntó: "¿Qué información tenían?". "No lo ha dicho. Sabían que había una pandemia, que se concentraba en China pero, cuando llegó a Italia, ellos no fueron rápidos en prever que iba a llegar a España". "¿Lo ha admitido que no fueron rápidos?". "En varias ocasiones".

"A Fernando Simón le preguntaría por qué dijo que había dos o tres casos diagnosticados"

La periodista siguió resumiendo la entrevista de Jesús Calleja a Fernando Simón, mientras que Iker se limitó a compartir con sus seguidores la cuestión que le hubiera lanzado: "Si pudiera, le preguntaría por qué dijo que había dos o tres casos diagnosticados. No le estoy criticando, le estoy preguntando qué información tenían para salir diciendo eso a los españoles".

"Yo creo que las fechas le bailaban", espetó Porter a lo que Jiménez continuó diciendo: "Públicamente digo que me gustaría hacerle varias preguntas, como seguro que nuestro amigo Jesús ha hecho, porque tengo varios misterios que no logro entender y que quizá me los pueda explicar o no", insistió el presentador de Cuarto Milenio que, por otra parte, piropeó a Calleja: "Es una persona que es raro que te caiga mal".

Hay que decir que el aventurero no le preguntó a Simón que por qué dijo que solo habría "dos o tres casos" en España cuando empezaron a "trabajar 14, 16 horas todos los días". Simón confesó que en torno al 9 de marzo, la expansión del virus dio "un salto cualitativo". De hecho, fue una queja general de la audiencia durante la emisión de Planeta Calleja.

Lea también: Un policía regala a Iker Jiménez su propia medalla al mérito policial en 'Cuarto Milenio': "Hiciste lo que nadie hizo"