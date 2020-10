Las cuentas pendientes de Alessandro Livi ('Gran Hermano') en 'La isla de las tentaciones': ¿por qué es enemigo de Lester? Ecoteuve.es 5/10/2020 - 12:16 0 Comentarios

El italiano llega al reality de Telecinco en compañía de su novia Patricia

Era un secreto a voces. La isla de las tentaciones recibió este domingo a la pareja que ha llegado al reality para sustituir a Ángel e Inma, los participantes que decidieron abandonar el programa con una promesa de matrimonio y de tener un hijo juntos. Se trata de Alessandro Livi, exconcursante de Gran Hermano 12+1, y su novia Patricia Guimeras.

El italiano y la cubana comenzaron su relación hace un año y llegan al reality para poner a prueba su amor. Todo ello, después de que el noviazgo comenzara de forma accidentada por la infidelidad que cometió Patricia. Unos fantasmas del pasado que volvieron a la vida de Alessandro tras la tormenta que vivió en Guadalix de la Sierra junto a Noemí Merino. La canaria comenzó con Livi un romance dentro de la casa que voló por los aires después de que la joven se fuera de intercambio a GH Brasil, donde terminó poniéndole los cuernos a Aless con Fael.

Patricia quiere demostrarle ahora a Alessandro que puede confiar en ella y que aquello fue un error que no volverá a cometer. El italiano, por su parte, quiere quitarse los prejuicios que rodean a su imagen: "He sido muy ligón y he estado soltero muchos años. Pero cuando he tenido pareja siempre he sido fiel y he respetado", prometió.

Ambos protagonizaron una emotiva despedida antes de marcharse a sus respectivas villas. "Con una mirada entiendo lo que siente ella, así que ha sido muy duro. El último beso ha sido romperse por completo", comentaba el joven, que se volverá a ver las caras con la caribeña en el final de la edición para decidir si siguen juntos o continúan sus vidas por separado.

La cuenta pendiente de Alessandro Livi y Lester

Alessandro Livi no tuvo mayor protagonismo durante la cuarta entrega del reality. Sin embargo, en el avance del próximo programa, se ha desvelado un detalle que muchos desconocían. El italiano mantiene una gran enemistad con Lester, tal y como la propia Marta Peñate confiesa al conocer a Patricia.

De momento, no ha trascendido el motivo por el que el canario y Aless no se pueden ni ver. Sin embargo, a través de las redes sociales, ha corrido el rumor de que Lester podría ser el chico con el que Patricia fue infiel a Alessandro. De este modo, esa sería también una de las infidelidades a las que aludía Marta en el arranque de la edición. Habrá que esperar hasta el próximo miércoles para resolver la ecuación.