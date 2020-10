Un policía regala a Iker Jiménez su propia medalla al mérito policial en 'Cuarto Milenio': "Hiciste lo que nadie hizo" Ecoteuve.es 5/10/2020 - 11:38 0 Comentarios

El agente quiso reconocer al periodista su labor a la hora de informar sobre el coronavirus

Iker Jiménez se ha ganado a pulso ser uno de los referentes en la información sobre coronavirus. El periodista fue uno de los primeros en poner sobre la mesa la cruda realidad a la que el mundo entero estaba abocado sin remedio. Le llamaron alarmista. Pese a ello, el presentador de Mediaset ha continuado investigando.

Uno de los reconocimientos más emotivos a su labor ha sido el especial agradecimiento que le ha hecho un instructor de Unidades Caninas del Cuerpo Nacional de Policía, que acudió a Cuarto Milenio para hablar del sorprendente vínculo entre perros y humanos.

Jesús Montero emocionó a Iker Jiménez al hacerle entrega de la medalla al mérito policial que a él le dieron hace unos años por su "profesionalidad": "Gracias a este programa, mis compañeros y yo empezamos a tomar precauciones. No lo estaba diciendo un tertuliano, sino unos cuantos expertos".

"Íbamos con el gel a todos los sitios, manteníamos la distancia de seguridad con las personas ", continuó el agente. "Quería agradecerte, en nombre de mi familia y del mío propio, porque te tendrían que dar una mención, un reconocimiento por lo que hiciste, que fue algo tan sencillo como juntar a expertos para informar, no lo ha hecho nade más que tú".

Iker Jiménez recibe una medalla al mérito policial: "No me salen ni las palabras"

"No puedo decir qué hubiera pasado si no hubieras hecho el programa, pero sí te puedo decir que yo no me he contagiado ni mi familia tampoco", prosiguió Jesús antes de regalarle su medalla. "Es para todo el equipo. El reconocimiento es este. Estoy tan agradecido que no me salen ni las palabras, yo que hablo tanto", dijo muy emocionado Jiménez.

"Qué alegría que un programa de televisión ayudara no solo a ti y a tu familia, sino a compañeros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, que yo sé muy bien cómo vieron ese programa, cuando realmente no era el discurso que había", remató. "Lo vamos a llevar todos en el alma, que es donde se llevan las cosas importantes".

