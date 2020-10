Enganchón entre Cayetana Álvarez de Toledo y Mónica López: critica el fichaje de Cintora y pide que TVE no imite a TV3 Ecoteuve.es 5/10/2020 - 11:31 0 Comentarios

"¿Realmente representa la sensibilidad plural de los espectadores?", dice sobre el presentador

"Rosa María Mateo es la responsable de la degradación que está sufriendo esta casa"

Cayetana Álvarez de Toledo ha reaparecido en televisión tras su cese como portavoz del PP en el Congreso. La diputada ha hablado de la actualidad política pero también ha aprovechado para hacer un llamamiento a RTVE ante Mónica López, la presentadora de La hora de La 1, el nuevo magacín matinal de la cadena pública.

"RTVE tiene una responsabilidad enorme", ha dicho cuando estaba hablando de la defensa de las instituciones, especialmente la monarquía. "Esta casa gasta unos 1.200 millones al año, tiene un déficit monstruoso. Yo pido que esta casa no vaya por la vía de TV3, que es una ruina sectaria", ha advertido Álvarez de Toledo.

La diputada se ha quejado de que se haya nombrado "directora de informativos de Cataluña a una persona que va con un lazo amarillo". Además, ha lamentado que "el otro día en se hiciera una entrevista a Puigdemont, que es un prófugo de la justicia". Asimismo, "desde esta casa, y lo lamento, se pretende que Cintora sea el próximo fichaje. ¿Realmente representa la sensibilidad plural de los espectadores? Una persona que fue despedida de Mediaset por no ser lo suficiente plural...", ha dicho Álvarez de Toledo.

Rifirrafe entre Cayetana Álvarez de Toledo y Mónica López



Minutos después Mónica López ha tomado la palabra. "Yo le voy a pedir que renueven la cúpula de RTVE. Está en manos de los políticos y tienen que ponerse de acuerdo para hacerlo", ha dicho la presentadora. "La señora Rosa María Mateo la puso el PSOE diciendo que era algo temporal. Ella es la responsable de la degradación que está sufriendo esta casa y sus trabajadores. Y también del sectarismo creciente que hay en esta casa. No es una televisión privada", ha espetado Cayetana Álvarez de Toledo.

"No quiero discutir con usted de esto, por favor, de verdad. No es mi papel defender a la presidenta, pero Rosa María Mateo también ha solicitado la renovación del consejo de administración", ha intentado zanjar Mónica López, "pero yo no quiero discutir con usted". "Hemos venido a debatir, no pasa nada", ha dicho la diputada. "Ha venido a ser entrevistada, no a debatir con usted".

