Cristina Pardo se lleva un 'palo' de Mercedes Milá, que sale en defensa de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias Ecoteuve.es 5/10/2020 - 8:51 4 Comentarios

La presentadora preguntó a la invitada por el "espectáculo" de los políticos

Milá dirigió su crítica a los periodistas: "Tenéis que poneros un espejito"

"Estáis preparados en todo momento a dar un martillazo en la cabeza del de enfrente"

Cristina Pardo entrevistó a Mercedes Milá en el programa que presenta en La Sexta. La conductora de Liarla Pardo preguntó a la veterana comunicadora por su opinión sobre el "espectáculo que dan los políticos". Lo que no esperaba es que la primera crítica de Milá fuera dirigida a la prensa.

"No quiero sacar a periodistas de ese grupo de gente que está todo el día buscando las vueltas. Estas formas de picarse los periodistas en los debates -entiendo que si vais y os pagan, no os vais a estar callados- pero esta sensación de que estáis preparados en todo momento a dar un martillazo en la cabeza del de enfrente... No podéis ser los primeros en hablar de los políticos, sino que tenéis que poneros vosotros un espejito delante", contestó Milá.

Lea también: La diputada de Vox Mireia Borrás concursa en 'La isla', el reality que vuelve a La Sexta

Acto seguido, la periodista sí entró a valorar la actuación de los representantes públicos y aplaudió al Gobierno de coalición. "Hay políticos que lo están haciendo bien. Por ejemplo, Pedro Sánchez. Está haciendo bien su trabajo en una situación desquiciante y manteniendo el tipo".

"También Fernando Simón, que es un lujo para España. Una persona con una carrera de muchos años, un hombre honesto, sin cuento, que ha asistido a espectáculos lamentables en esas reuniones donde se tomaban decisiones para todos", prosiguió Mercedes Milá.

Encendida defensa de Mercedes Milá a Pablo Iglesias

Asimismo, aplaudió la actuación de Carmen Calvo y Pablo Iglesias, "del que yo no le tenía especial fe en que pudiera lograrlo, quizás por las cosas que había dicho y con las que se había comprometido tantas veces, pero me da la sensación de que se han percatado de la seriedad que significa un Gobierno de coalición, el primero en la historia de España y están echando el resto".

Lea también: Monumental cabreo de Ana Rosa Quintana en Telecinco por el cierre de Madrid: "¡Es ridículo todo!"

"Tiene en frente tanta gente con ganas de insultarle, de darle en las espinillas y de hacerle el máximo daño posible que supongo que a veces se le debe ir un poco en el equilibrio", prosiguió. "Pero a mí me parece que todo lo que se está consiguiendo en el terreno social en un momento tan delicado como el que vivimos es muy de agradecer y en parte muy importante es una decisión de este hombre y del presidente del Gobierno".