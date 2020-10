Iñaki López, viral por una broma sobre Madrid y 'El Planeta de los Simios' Ecoteuve.es 4/10/2020 - 15:46 0 Comentarios

El meme compartido en Twitter por el presentador ha sido aplaudido y criticado

Las redes están muy tensas y saltan con cualquier chiste/meme, y, por supuesto, se lo hacen saber a quien lo publica. Éste ha sido el caso de Iñaki López, presentador de La Sexta Noche, que compartió un meme sobre Madrid y El Planeta de los Simios.

Así, el televisivo difundió en su cuenta de Twitter un montaje fotográfico de autor desconocido en el que se veía una playa y el típico oso junto al madroño del escudo matritense y la estatua de la madrileña Puerta del Sol.

Lea también: La audiencia, estupefacta por lo que han hecho Cuatro y La Sexta ante el inminente cierre de Madrid

El meme es una parodia de la mítica escena final de "El planeta de los simios", pero de la versión protagonizada por Charlton Heston, no la dirigida por Tim Burton, donde se ve la Estatua de la Libertad destrozada y abandonada en la playa, lo que hace ver a Charlton Heston que sigue en el planeta Tierra y no en otro.

López adjuntó a la imagen el siguiente texto: "El análisis de la situación de la pandemia en Madrid, hoy en La Sexta Noche. (P.D: No he podido encontrar al autor del montaje, pero mi más sentida admiración. Si me lee, ¡Que se identifique, por favor!").

"Es una broma. Madrid nunca tendrá mar"

A pesar de que era un simple chiste, a algunos tuiteros les sentó mal por lo apocalíptico de la imagen y se lo hicieron saber al presentador, que se disculpó de una forma peculiar, avivando aún más la polémica con el siguiente zasca hacia los ofendidos: "Es una broma, Juan. Madrid nunca tendrá mar".

El análisis de la situación de la pandemia en Madrid, hoy en @SextaNocheTV



(P.D. No he podido encontrar al autor del montaje, pero mi más sentida admiración. Si me lee, que se identifique, por favor!) pic.twitter.com/ULR1OGFpM2 — Iñaki López (@_InakiLopez_) October 3, 2020