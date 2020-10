Impactante reaparición de Leticia Sabater en el 'Deluxe' tras su nueva operación de rostro Ecoteuve.es 4/10/2020 - 13:59 0 Comentarios

Leticia Sabater repite en chapa y pintura y muestra su rostro amoratado

Leticia Sabater ha mostrado en el Deluxe el resultado de sus recientes intervenciones de párpados, dientes, manchas faciales... con las secuelas aún del postoperatorio de apenas hace unas horas y con la tristeza de acabar de perder a un familiar muy cercano.

Leticia Sabater se ha sometido otra vez a una serie de intervenciones quirúrgicas estéticas: entre ellas, una blefaroplastia en los párpados, que además fue grabada para enseñársela a sus seguidores.

La cantante de la Salchipapa también ha decidido pasar por quirófano para quitarse las manchas faciales y para mejorar su dentadura y la sonrisa.

Al plató del Deluxe ha acudido tan solo dos días después de haberse hecho las blefaroplastias inferior y superior, y, por lo tanto, su cara aún estaba recuperándose de las intervenciones, mostrándose visiblemente amoratada.

"Está hecha un Cristo": Jorge Javier, de la nueva cara

"Me gusta estar joven y, hoy en día, tenemos técnicas para conseguirlo", así explica Sabater su afición a pasar por la cirugía estética.

Avisa de que cuando se recupere, su rostro estará mejor, ya que ahora "está hecha un Cristo", según Jorge Javier Vázquez.

La entrevista, tras morir su hermana

Leticia Sabater ha querido explicar que esta entrevista ya la tenía cerrada antes de que falleciera su hermana Silvia Sabater: "Soy una profesional, si tengo un trabajo firmado lo voy a hacer. Gracias a Dios, la productora me lo ha retrasado una semana. Me duele, pero hay que salir a hacer la función con la mejor de las caras", aseguraba la televisiva.

Aún así, Leticia estaba triste y se notaba: "En mi familia no estábamos preparados para ésto, estamos todos en shock". "Aunque lo esté pasando mal, me gusta venir y entretener. Me he pensado mucho el venir o no y, de verdad, estoy feliz de haber venido porque llevaba días sin reírme", ha asegurado.