'La Pr1mera Pregunta' asusta a Pilar Eyre con una llamada en directo del emérito

Ecoteuve.es 4/10/2020

"La monarquía no se toca", aseveró por teléfono la voz del anterior Rey

La semana pasada, en el debut de La Pr1mera Pregunta, Pilar Eyre desveló una anécdota inédita sobre que un viaje suyo a Dubái un joyero le contó que el Rey emérito Juan Carlos le había regalado a su "segunda esposa" alemana una pulsera, por lo que la escritora se preguntó si podían "cerrarles el programa" por eso. En la segunda entrega, la periodista y el programa han recibido un toque de atención de una voz demasiado reconocible.

Y es que Pilar Eyre volvió al espacio de la pública para hablar del aniversario de boda entre la infanta Cristina y su marido preso, Iñaki Urdangarín.

Justo al acabar su turno, el presentador, Lluís Guilera, anunció que acababan de recibir una llamada inesperada de un telespectador aludido.

"Esto es un programa en directo y me dicen que tenemos la llamada de un espectador. Esto es un programa de una tele pública y si alguien llama y pide entrar le tenemos que dar paso", dijo Guilera aguantando la risa.

"No me hagas esto. No sale en mi contrato"

"No me hagas esto, Lluís. No pueden entrar llamadas de la gente. Esto no sale en mi contrato", se quejó Pilar Eyre.

El indignado telespectador entró entonces a quejarse: "Está hablando con un espectador muy decepcionado porque lo acaba de decir usted: es la televisión pública, ¿Verdad?", dijo un hombre sin identificarse pero con la misma voz que Juan Carlos I. "Es la tele pública, por supuesto. Y, además, estamos muy orgullosos", le respondió Guilera.

"Pues le tengo que decir que ahora no me llena ni de orgullo ni de satisfacción, porque llevan un rato dándole cera a una de las principales instituciones del Estado, que es la monarquía, ¿Le parece a usted bonito?", continuó el anónimo, cabreado.

"La monarquía no se toca"

"Hombre, esto es un programa de actualidad y hay que tocar todos los temas", se defendió el presentador, ante lo que la inesperada visita se mostró tajante: "No, no. La monarquía no se toca".

Eyre sugirió entonces que todos en plató se pusieran en pie ante la presencia del Rey. "Me gustaría mantener el anonimato y mi fortuna", agregó el presunto emérito.

La periodista le interrogó sobre si tenía "compañía femenina", por lo que se enfadó el aludido.

Pilar Eyre teme que les cierren el programa por hablar del Rey

El espectador le dijo a Guilera que repitiera lo siguiente: "Lo siento, me he equivocado, no volverá a ocurrir", a lo que Pilar Eyre, como la semana pasada, volvió a insinuar a Guilera que les cerraban el programa, temerosa de una supuesta censura monárquica.

Finalmente, el espectador enfurecido entró en plató: era Carlos Latre imitando a Juan Carlos.