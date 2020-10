Una reportera de TVE, indignada al encontrar las calles del centro de Madrid masificadas a pesar del cierre

Rosa Correa no ha disimulado en su directo del Telediario de La 1 de TVE su estupefacción al encontrarse las zonas céntricas y comerciales de la Gran Vía, Puerta del Sol, Callao, Preciados y la aledaña Calle del Carmen totalmente repletas de viandantes, a pesar de las restricciones contra el nuevo coronavirus SARS-CoV-2.

La reportera hizo el in situ en directo desde la plaza del Callao y comprobó e hizo ver a los telespectadores cómo el centro de Madrid estaba masificado y con una aglomeración que parecía más bien de la época navideña.

Y todo esto en plena segunda oleada y con las restricciones de un nuevo confinamiento de Madrid; pero lejos de atenerse a las normas, las calles mostraban cómo la gente, en lugar de acatar las salidas únicamente por lo estrictamente necesario, se habían lanzado en masa a la zona más concurrida de Madrid, sin respetar el distanciamiento social, como se puede comprobar en las imágenes del noticiero de la cadena pública.

Además de su visible sorpresa en el vídeo, la periodista también ha criticado esta insolidaridad y falta de responsabilidad para frenar la incidencia de contagios del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 a través de su perfil en Twitter.

"Por la tarde muy lleno, demasiado. Nos piden que se salga lo justo para frenar los contagios. Pero hoy he visto todo lo contrario. Si no somos responsables y solidarios nos volverán a encerrar en casa. Por favor".

Sorprendida y triste por lo que he visto hoy en el centro de Madrid. Por la tarde muy lleno, demasiado. Nos piden que se salga lo justo para frenar los contagios. Pero hoy he visto todo lo contrario. Si no somos responsables y solidarios nos volverán a encerrar en casa. X favor???? https://t.co/7jm2CBlhbH