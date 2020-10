La Campos amenaza con abandonar el 'Deluxe', alterada por Jorge Javier: "Hasta las narices" Ecoteuve.es 10:30 - 4/10/2020 0 Comentarios

Cuasi-espantada de la veterana televisiva nada más empezar el programa

En Sábado Deluxe no sólo hablaron del culebrón Mainat, sino que invitaron a María Teresa Campos, que volvió para saldar cuentas pendientes y dejar claras un par de cositas, ya que está harta de habladurías y de que se metan con sus hijas Terelu y Carmen Borrego.

Así, la Campos acudió al plató de Jorge Javier muy guerrera y a la defensiva, y advirtió: "He venido porque estoy harta de tonterías, acosándome con tonterías y con gente que se mete donde no se tiene que meter y diciendo cosas que no se tiene que decir". Ahí quedaba esa declaración de intenciones.

A pesar de que los dardos que lanzaba Jorge Javier eran con humor y complicidad, a María Teresa no le ha gustado ni un pelo cómo éste ha dado paso a un vídeo sobre ella y su clan.

"Estoy hasta las narices (...) ¡Que me voy!"

De hecho, la emisión del vídeo ha sido interrumpida porque la veterana presentadora estaba dispuesta a marcharse, visiblemente dolida porque no iba a allí a hablar de algunos temas peliagudos para ella o sus hijas: "Estoy hasta las narices (...) ¡Que me voy, no he venido a hablar de esto!"

Y es que la amenaza e intento de huida era porque María Teresa fue al programa sólo a hablar de unos supuestos mensajes de acoso que según ella está recibiendo y para aclarar una serie de mentiras sobre su relación con su ex Bigote Arrocet. A pesar de dejar claro que no volvería con él y que no quiere ser su amiga, aclaró lo siguiente sobre los rumores de mantenido del humorista: "No me ha sacado el dinero, no ha vivido a mi costa". Asimismo, le advirtió a Jorge Javier que no admitiría críticas a Edmundo en su presencia.

Defendiendo a Terelu y Carmen

La veterana televisiva admitió que está harta de que se hable de sus hijas Terelu y Carmen Borrego únicamente para "para hacerles daño", a su juicio.

Además, se negó a ver una recopilación que editó el Deluxe con totales de todo lo que se ha dicho de ambas en estos últimos días.

Después, María Teresa declaró que no creía que hubiera una mano negra sobre la familia Campos.