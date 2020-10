El 'caso Josep María Mainat' sigue en Telecinco: Alina, la mujer rusa que apareció en su casa, se somete al polígrafo del 'Deluxe' Ecoteuve.es 4/10/2020 - 2:00 0 Comentarios

El programa invita a la chica que salió por sorpresa del chalet del empresario

Telecinco sentó este sábado en el polígrafo del Deluxe a Alina, la mujer rusa que apareció de repente en casa de Josep María Mainat después de que se publicara que un juez investiga si la esposa del productor televisivo quiso acabar con su vida.

El viernes, Alina apareció por sorpresa en la puerta de la casa del empresario televisivo. Salió de repente del domicilio con varias maletas pero comenzó a gritar reclamando otras pertenencias que le faltaban. Explicó que era la ex de un tal Gabriel, un chico que supuestamente habría sido contratado por Ángela, la esposa de Mainat.

Lea también: La reacción de Ana Rosa al enterarse del intento de asesinato de Josep Maria Mainat

Telecinco lleva desde el jueves dedicando una parte muy destacada de sus programas a tratar este oscuro caso. Lo hizo en Ya es mediodía, Sálvame, Viva la vida... y este sábado sorprendió invitando a Alina al Deluxe. La invitada fue recibida por un equipo del programa en Atocha a las 22.00 y, de ahí, fue llevada a los estudios de Mediaset para someterse al polígrafo de Conchita.

El polígrafo de Alina, la rusa que apareció en casa de Mainat, en el 'Deluxe'

Alina comenzó explicado que era "economista y astróloga". Dijo que había sido la novia del tal Gabriel, que habría sido contratado como "escort" por Ángela, la esposa de Mainat. "Ella contrató a Gabriel en enero".

Lea también: Quién es Josep María Mainat, el productor de televisión que dio el pelotazo con 'OT'

"Hace 20 días" se habrían ido a vivir, Gabriel y Alina, a casa de Mainat. "Él no estaba allí". Según el testimonio de la invitada, en la casa había varias personas más -"unas 25"- y, a su juicio, la esposa de Mainat "quería realquilar las habitaciones" para conseguir dinero.

Negó que ellos tuvieran relaciones. "Ellos no tenían relaciones. No teníamos sexo". Alina describió a Ángela como "violenta, vengativa y cruel" y cree que no le iba a gustar que ella hubiera visitado el programa de Telecinco. "Va a haber venganza".

El detalle más sorprendente que contó Alina fue un supuesto plan que afectaría a Pol Mainat, hijo del productor. Según el testimonio de Alina, "Ángela quería hacer una trampa a Pol: que yo ligara con él, que me lo llevara a un apartamento y que yo me fuera. Después llegaría ella para discutir para que él la pegara para denunciar. Un plan estúpido".