Fernando Simón, huérfano de madre a los ocho años y un padre "orgulloso" de él

El doctor se sinceró en el programa sobre su pasado en África y la pérdida de su madre

Además de datos sobre el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, el último episodio de Planeta Calleja permitió a la audiencia conocer un poco más la vida personal de la cara visible de esta pandemia, Fernando Simón.

Así, el epidemiólogo relató sus estancias en Burundi y Somalia, así como reveló que perdió a su madre con tan sólo ocho años de edad y la importancia de la Ciencia en el resto de su familia, con hermanos dedicados a la Farmacia, Veterinaria, Biología molecular o un padre psiquiatra.

El médico zaragozano de 57 años le contó a Jesús Calleja montados ambos en un globo que surcaba el cielo de Mallorca el motivo por el que decidió especializarse en Epidemiología.

"Tras Somalia decidí estudiar Epidemiología"

Tras licenciarse en Medicina por la Universidad de Zaragoza, Fernando Simón se marchó a África, a un hospital de un pequeño municipio de Burundi: "Había 60 camas de hospitalización donde hacíamos prácticamente de todo, yo era el médico del hospital, sólo había uno, lo gestionaba yo. (...) Allí me empecé a enamorar de la salud pública. (...) Tras Burundi nos fuimos a Somalia y tras aquello decidí estudiar Epidemiología en Londres".

Las Ciencias, clave en la familia Simón

Simón es de familia numerosa, tiene cinco hermanos: "cuatro chicos y dos chicas", según cuenta él mismo. Y, como le ha explicado a Calleja, la Ciencia siempre ha estado muy presente en el día a día de su familia. Con un padre psiquiatra, Simón ha confesado que tanto él como sus hermanos se dedican profesionalmente a lo que más les gusta: "Hay una maestra, dos veterinarios, y un farmacéutico que se dedica a la investigación en biología molecular".

Huérfano de madre a los ocho años

El epidemiólogo del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias de Sanidad ha contado que su madre murió cuando él tenía sólo ocho años, por lo que no recuerda el mal momento con mucha nitidez. De su padre ha comentado que quería que él también fuera psiquiatra.

"Mi padre, orgulloso de mi carrera"

"Mi padre siempre ha tenido la esperanza de que dejara mi trabajo y me quedara con su consulta de psiquiatría, pero después de lo de este año me ha dicho que menos mal que no le hice caso, que se sentía orgulloso de mi carrera profesional".