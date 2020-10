Así sufrió Fernando Simón por sus imágenes sin mascarilla en la playa: "Fue una caza" Ecoteuve.es 3/10/2020 - 12:12 0 Comentarios

El médico relató cómo vivieron él y su familia esos momentos de linchamiento mediático

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha relatado en Planeta Calleja que esas polémicas y virales fotos fueron vendidas a un medio de comunicación con mala intención contra él y su familia. También recordó el acoso que le generaron por creer la opinión pública que se estaba saltando las medidas contra el nuevo coronavirus SARS-CoV-2.

Numerosos periódicos y otros medios de comunicación se hicieron eco de las vacaciones en el litoral luso de Fernando Simón con su familia, publicando unas imágenes muy comentadas del facultativo en la que se le podía ver sin mascarilla.

Lea también: ¿Qué opina Fernando Simón de Pedro Sánchez y Soraya Sáenz de Santamaría?

En concreto, en los documentos gráficos se podía observar a Simón en un mostrador de tablas de surf al lado de otra gente, sin distanciamiento social y sin mascarilla. Por ello, el doctor se ha querido explicar en Planeta Calleja, y ha contado que "fue una caza".

"Caza" contra Fernando Simón: acoso mediático

El doctor ha explicado que desde ese instante sintió que sufría algo así como "caza" de brujas, y que tanto él como su familia se sentían observados: "No te puedes relajar".

Asimismo, añadió que cuando llegó a la frontera de los vecinos lusos, las autoridades le advirtieron de las normas, y así constató que en el litoral portugués no era obligatorio portar mascarillas.

Imágenes polémicas con "malas intenciones"

Así, fue cazado por los fotógrafos en el establecimiento de surf, junto a su esposa e hijos, en una maniobra en la que Simón vio malas intenciones.

"Esas imágenes fueron tomadas y vendidas a un periódico con malas intenciones, en la playa no era necesario llevar mascarilla y estaba junto a mis hijos, con quienes convivo", se defendió Simón.

"Cuando me fui de vacaciones en agosto lo hice porque no podía más, era completamente inútil, ya no tenía capacidad de razonar ni de pensar, ya no me funcionaba bien la cabeza (...). En un equipo así hay que cogerse vacaciones, se quiera o no, porque se corre el riesgo de equivocarse al tomar decisiones".

Momento distendido: con Miquel Montoro

Fernando Simón también demostró su sentido del humor al conversar con el joven creador de contenidos Miquel Montoro, conocido por sus vídeos virales y su participación en La Resistencia.

Así, Jesús Calleja y el médico han hecho una visita en Mallorca a Montoro, que se encontraba haciendo tareas escolares en su granja, que es donde suele grabar sus vídeos. El menor, en tono gracioso, le ha soltado una pulla al doctor Simón por los deberes: "Estoy haciendo los deberes porque este señor nos ha puesto el cole, eso no debería ser así". "Vamos a tener que hablar muy seriamente sobre el colegio", ha contestado Fernando Simón.