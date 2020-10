Polémica en 'Masterchef Celebrity': nutricionistas critican el comentario que hizo Jordi Cruz sobre el pan

La nueva edición de Masterchef Celebrity es una de las pocas 'fuentes' de audiencia que tiene TVE, que ha firmado el peor septiembre de toda su historia. Sin embargo, no está exenta de polémica. Un comentario que hizo Jordi Cruz sobre el pan ha provocado las críticas de los nutricionistas.

Todo ocurrió en la primera prueba, que estaba centrada en el pan. Ainhoa Arteta dijo, en tono de broma, que ella no suele comer porque se le iba al "culo" y el chef catalán replicó diciendo lo siguiente: "Mucha gente cree erróneamente que el pan engorda. No. Es un alimento que apenas contiene grasa".

"Además, incluir una ración de pan en cada comida ayuda a equilibrar la dieta, incrementando los hidratos de carbono, que falta nos hacen, porque la dieta actual, en general, se caracteriza por exceso de grasas y proteínas y escasos carbohidratos", terminó.

Durante los días siguientes a la emisión del programa, han sido varios los expertos en nutrición en destacar que lo que dijo Jordi Cruz era erróneo: "No es necesario comer pan en cada comida".

Oye @JordiCruzMas dile a los que te escriben el guión que no es necesario comer pan en cada comida, que vamos sobrados de carbohidratos (que no gastamos) y justitos de proteínas. Más que nada para que no vuelvas a hacer el ridículo delante de millones de personas. https://t.co/2GE52yRrSO