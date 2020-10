Monumental cabreo de Ana Rosa Quintana en Telecinco por el cierre de Madrid: "¡Es ridículo todo!" Ecoteuve.es 2/10/2020 - 18:02 0 Comentarios

La presentadora reclama que España siga las mismas medidas que el resto de Europa

Ana Rosa Quintana ha explotado este viernes después de saber que, finalmente, se cerrará Madrid. Eso sí, el gobierno regional liderado por Isabel Díaz Ayuso ha recurrido el confinamiento ordenado por el Gobierno de Pedro Sánchez. La presentadora se ha indignado porque no entiende por qué no se aplican las mismas medidas para toda Europa.

"Si realmente la situación está mal en Madrid, está mal en muchos sitios...", ha dicho muy seria. "Sigo sin entender por qué se pone el límite en 500 por 100.000 habitantes, si en Europa se están poniendo los límites en 250 por 100.000 habitantes". De hecho, el Informe Covid de Iker Jiménez se habló que el tope de Alemania para confinar baja a 50.

"Hagamos ya por 250, hagámoslo de una vez, hagamos cosas que realmente sirvan", ha pedido visiblemente alterada Ana Rosa recordando que "la vida de los madrileños, excepto salir de la provincia para ir al pueblo o en el puente, no va a cambiar".

Quien sí van a sufrir (otra vez) las medidas del ministro de Sanidad Salvador Illa serán los trabajadores de la hostelería: "Va a cambiar en los establecimientos, la gente no se contagia en los restaurantes, pero igual es más útil si le dicen a los propietarios que a las 11 tienen que cerrar, ¡pues a las 11 todo el mundo en su casa!".

Otro punto de la crítica de la presentadora de Telecinco se ha centrado en la contradicción porque los madrileños no pueden salir de la Comunidad, pero sí coger un avión para irse a otro país, de la misma forma que los turistas pueden venir. "Yo puedo ir a Bélgica, si me dejan entrar, el belga puede entrar y yo no puedo ir a Pozuelo... ¡Es como ridículo todo!". [Puede ver el momento en este enlace]

