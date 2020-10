Toñi Moreno busca trabajo en Movistar+: pide a Patricia Conde que la "enchufe" en #0 Ecoteuve.es 2/10/2020 - 15:07 0 Comentarios

La presentadora visitará el próximo lunes el programa 'Dar cera, pulir #0"

Parece que el 'sótano' de Movistar+, desde donde Patricia Conde y Ángel Martín realizan Dar cera pulir #0 se está convirtiendo en un refugio para algunas de las caras más conocidas del mundo del corazón. Terelu Campos visitó el primer programa de la temporada con la excusa de sustituir a Patricia Conde, si ésta enfermara por COVID. La mayor de las Campos lo dio todo, se rió de sí misma e incluso perreó con Ángel Martín, pese a las negativas del presentador.

Este lunes, la invitada del programa producido por Globomedia (The Mediapro studio) para Movistar + es Toñi Moreno, quien llegará dispuesta a probar suerte en la cadena de pago. Toñi no dudará en entregar su currículum para que "la enchufen" en la cadena, ya que parece que en las generalistas no ha tenido demasiada suerte últimamente.

Toñi Moreno busca trabajo en Movistar+: así será su visita

Toñi llegará a dispuesta tanto a dar cera y es posible que también a recibirla, ya que en este programa nunca se sabe por dónde pueden salir nuestros presentadores. Ángel y Patricia también pondrán a prueba su sentido del humor.

¿Se atreverán a preguntarle por sus últimas declaraciones en las que anunció que estuvo enamorada de Jesulín de Ubrique? Para averiguarlo, habrá que esperar a verlo el próximo lunes 5 de octubre, a las 22.00, en el programa.