"Tenemos aquí un follón": un fallo técnico deja en blanco a Wyoming y Dani Mateo en 'El intermedio' Ecoteuve.es 2/10/2020 - 14:56 0 Comentarios

El telepronter desconcierta a los rostros del programa de La Sexta en directo

Un fallo en el telepronter provocó uno de los momentos más surrealistas que se recuerdan en El intermedio dejando a el Gran Wyoming y a Dani Mateo en fuera de juego y teniendo que improvisar en directo. Todo sucedió cuando el colaborador tenía que dar una 'clase de historia'.

"¿De qué vas a hablar Dani Mateo?", preguntó desconcertado el presentador dando pie a una conversación de besugos: "Pero creo que no tienes muy claro de qué vas a hablar". "Estoy esperando a que me lo digan, yo soy un títeres". "A lo mejor hablo yo, o sea que no te hagas el listo". "¿Quieres hablar tú?". "Está por dilucidarse". "Es que están muy tontos, siempre quieres hablar tú antes".

"Es que no está claro quién va a hablar", espetó Wyoming entre risas. "Bueno, a ver si nos ponen el cacharro en su sitio porque tenemos aquí un follón de mil pares de mazas". El presentador intentó retomar el programa, pero el telepronter le volvió loco.

"Es que me estoy acordando de lo que ha pasado hace un momento y, la verdad, tiene su gracia", dijo para añadir, con mucho humor, lo siguiente: "Céntrense porque si ustedes no se centran nos despistan a nosotros y entonces esto se convierte en un caos. Así que, dejen de tocarme las narices y concéntrense en la mierda que estoy diciendo".

