"¿Es usted Ángela?": surrealista entrevista en la casa de Josep María Mainat

Una mujer alterada trataba de recoger sus pertenencias de casa del productor

La prensa hace guardia en casa de Josep María Mainat, el popular productor de televisión, después de que se supiera que un juez investiga si su mujer intentó asesinarlo.

El programa Ya es mediodía ha conectado de repente con el domicilio del empresario porque su reportero, Miquel Valls, pedía paso: una mujer estaba a las puertas y creían que pudiera ser Ángela Dobrowolski, la esposa de Mainat.

Sin embargo, los reporteros que preguntaban no salían de su asombro ante las declaraciones de esa persona que no aclaraba bien quién era. "¿Pero usted es Ángela?", le decían. "No soy Ángela". "¿Quién es usted?", insistían. "No tengo nombre". "Estoy aquí porque me trajo mi ex", continuaba en un español muy limitado que impedía hacerse explicar.

Miquel Valls sí ha conseguido entenderla y, a continuación, a trasladado a los espectadores un resumen de la situación: "Acaba de salir con tres maletas. Ha estado durante 15 días y por lo que hemos entendido, el ex de esta persona dice que habría sido contratado por la ex de Mainat".

La policía acude a la casa de Josep María Mainat

La mujer ha permanecido en la casa hasta que se ha vuelto a abrir la puerta de casa y ha comenzado a gritar reclamando su maleta y otras pertenencias a un tal Gabriel.

A continuación, se ha personado la guardia urbana de Barcelona porque, según Miquel Valls, "ha sido empujada hacia dentro y no la deja salir. Ella está gritando". "Los vecinos están sin palabras ante el espectáculo que se está formando", ha dicho el reportero.