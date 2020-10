Mamen Mendizábal vapulea a su excolaborador Pablo Montesinos (PP): "Me da vergüenza" Ecoteuve.es 2/10/2020 - 13:45 0 Comentarios

Mamen Mendizábal entrevistó este jueves en directo a Pablo Montesinos, extertuliano de La Sexta y actual vicesecretario de Comunicación del Partido Popular. La presentadora de Más vale tarde habló con el portavoz del PP sobre la crítica situación que se está viviendo en Madrid con el coronavirus y del polémico rechazo de Ayuso a las medidas impuestas por las autoridades sanitarias.

Montesinos defendió la posición de la presidenta de la comunidad y aseguró que la responsabilidad correspondía a Pedro Sánchez, lo que provocó el enfado de la periodista. "Usted pone el foco en el Gobierno central y puedo entenderlo como argumentario político, pero... ¿qué puede hacer la Comunidad de Madrid y su presidenta por los madrileños?", le preguntó Mendizábal antes de recordarle que los epidemiólogos aseguran que la región está "en una situación preocupante" al colocarse "a la cabeza de Europa en contagios y muertes".

"Madrid lidera ese triste ranking. Yo soy madrileña, me da vergüenza que encabecemos ese ranking. Me parece que no apostar por la sanidad es disuadir a las empresas que puedan invertir aquí, es alejar a la economía y las empresas de Madrid", siguió insistiendo la periodista, cuyo repaso al portavoz se ha hecho viral durante las últimas horas. "Esto no va solo del Gobierno central. "Va de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que tiene autoridad y una situación epidemiológica grave como para no minimizarla, y da la sensación de que no se están tomando las medidas necesarias y hay una batalla enorme, abierta, con el Gobierno central", lamentó.

Montesinos siguió entonces insistiendo en su idea de pasar la pelota al tejado del ejecutivo liderado por Pedro Sánchez. "Al igual que la Comunidad de Madrid tiene responsabilidad, yo le digo que el Gobierno de España también la tiene. En cuestión de pandemias, quien tiene el mando único es el Ministerio de Sanidad", argumentó el entrevistado. "Hoy se ha certificado con esa orden ministerial en la que se ha confirmado que al final la última decisión la tiene el Gobierno de España", afirmó en alusión a la medida tomada por Salvador Illa después de días y días de negociaciones frustradas.

Mendizábal cortó a Montesinos para aclararle que esa resolución a la que había hecho referencia no era "una orden". "Si la mayoría de las comunidades autónomas hubieran votado en contra, no habría prosperado. Por tanto, sabe usted mejor que yo que no hay mando único, si en vez de 13 a favor hubieran votado cuatro y el resto en contra, ese documento no habría visto la luz", le explicó.

"Imagine, mañana lleva a los tribunales la Comunidad de Madrid el recurso contra el Gobierno y estas medidas. Imagínese que ponen medidas cautelarísimas, y nos vamos a Málaga el fin de semana usted y yo. ¿Le parece normal que los madrileños tengamos libertad de movimientos con la situación epidemiológica?", sentenció la periodista antes de despedir la conexión.