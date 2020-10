El bajista de Taburete acude a 'First Dates' y no liga ni con los consejos de Willy Bárcenas Ecoteuve.es 2/10/2020 - 13:36 0 Comentarios

La chica dedujo que hacían música a lo Omar Montes, Ozuna o Daddy Yankee

Un integrante del grupo Taburete fue a First Dates en busca del amor pero le dieron calabazas y la chica ni supo qué grupo era Taburete ni qué estilo musical tocaban.

"La música me ha costado muchas novias". Así de tajante fue Daniel, bajista de Taburete, sobre el motivo de que lleve 6 años sin pareja estable, aunque en Taburete lleve 4.

Respecto a sus posibilidades de ligar, el problema era plantearse si ligaba por ser de Taburete o ser por quien es realmente.

Daniel nos ha confesado que Willy Bárcenas fue quien le animó a buscar pareja en First Dates y Carlos Sobera no ha dudado en llamar al cantante.

Ha contado que él tiene pareja y que no tiene ningún consejo que darle a Dani porque él tiene su propio encanto y con cantar una canción bonita le bastaría.

Sandra: "Miraré quién es Taburete"

Dani se ha encontrado con Sandra, una joven de 24 años que no sabía ni qué era Taburete.

Al hablar de gustos musicales, ambos se han dado cuenta de que ninguno de los dos tenía ni idea de quiénes eran los grupos que le gustaban. "Miraré quién es Taburete", ha asegurado Sandra al saber que así se llamaba el grupo del que era bajista. Al igual que la cara de Daniel se ha convertido en un poema al escuchar las palabras reggaeton flamenco y Omar Montes: "He pensado que será un cantante de estos como es Ozuna o Daddy Yankee", decía la concursante.

Sandra rechaza al bajista de Taburete

Aunque el bajista no tenía ni idea de muchas cosas de las que Sandra le había estado contando, ni sus aficiones eran las mismas, se lo había pasado bien en la cita y no le importaría repetir la experiencia para conocerse un poco más. Algo parecido teníamos la sensación que iba a decir Sandra cuando le han preguntado si tendría una segunda cita. La joven ha comenzado a enumerar las múltiples cualidades del bajista, pero ha terminado con un "no, no tendría una segunda cita con Daniel".