Lorena Castell, desatada en 'Zapeando': "Tengo vídeos de mi culo" Ecoteuve.es 2/10/2020 - 11:36

La zapeadora inició una conversación subida de tono en el plató de La Sexta

Lorena Castell, colaboradora de Zapeando, dio algunos tips para mandar nudes por WhatsApp después de que Belinda Washington haya anunciado que ahora está abierta a mandar alguna fotografía subida de tono a su marido tras casi 35 años de casados que llevan.

Una cifra que ha sorprendido a Lorena Castell, que ha animado a la actriz y presentadora a que se meta en el cyber sexo con su marido después de que Washington haya confesado que igual "algún día se anima".

"Claro que sí, mándale primero un emoji de una berenjena con unas gotitas y luego por ejemplo una fotito del booty que no se vea la cara", ha declarado Lorena Castell, quien ha insistido en que "no se vea la cara".

"Tengo vídeos de mi culo"

"Luego la gente se pregunta de quién es ese culo, a no ser que tenga un tatuaje", ha añadido la zapeadora. Y es que ella afirma que esa técnica nunca falla: "Yo no mando fotos del culo, si subo fotos del culo lo hago directamente".

"¿No tienes fotos de tu culo? Si quieres te doy yo también", ha bromeado Miki Nadal.

"Tengo vídeos de mi culo, pero, ¿Me has hecho fotos sin que me de cuenta? A mí no me stalkees", ha bromeado Castell.