Roberto Leal da una noticia bomba y desvela la secuela que le ha dejado el coronavirus "No es ninguna broma" Ecoteuve.es 2/10/2020 - 11:31

El presentador de 'Pasapalabra' anunció además que va a ser padre

Pablo Motos recibió este jueves la visita de su compañero Roberto Leal. El andaluz acudió a El Hormiguero para celebrar los 100 programas de Pasapalabra en un momento en el que el concurso se ha convertido en líder de las tardes en Antena 3. Aprovechando su presencia en plató, Motos se interesó por su estado de salud semanas después de que Leal anunciara que había dado positivo en coronavirus.

"Estoy bien, realmente nunca estuve tan mal. Cogí el covid y estuve tres o cuatro días con síntomas raros. Con esa sensación de que sabes que te vas a poner malo pero no sabes por dónde te viene", empezó explicando Roberto Lea, que confesó a Motos la secuela que le ha quedado. "Perdí el olfato y el gusto, algo que no he recuperado todavía", desveló en unas palabras que sorprendieron al presentador. "No me digas eso", lamentó el valenciano.

"Eso es lo más raro. Hay gente que dice que dura meses, gente que en 48 horas lo recupera, y yo todavía, es raro porque hay sabores fuertes como el café o el vinagre que sí, pero luego los gustos intermedios tipo cocido o lentejas. Me da igual lo que me pongas por delante me lo como porque me sabe a lo mismo. No es ninguna broma porque es una situación bastante rara", ha querido recalcar Leal, que ha reconocido que a pesar de eso, ha engordado dos kilos durante su aislamiento.

Roberto Leal espera su segundo hijo: su mujer está embarazada

Minutos después, Roberto Leal sorprendió a todos al dar una gran noticia ante las cámaras de Antena 3. Todo se desencadenó mientras el presentador de Pasapalabra confesaba cuál había sido su gran preocupación al pillar el coronavirus. Leal explicó que tenía mucho miedo de lo que le podía pasar a su familia, ya que se encontraba de vacaciones con todos ellos.

"Al tiempo lo cogieron mis suegros, lo cogió mi hermana... Todos leves y lo pasaron bien, pero tenía miedo, porque mi madre ya tiene una edad...", destacó el sevillano mientras Motos le interrumpía. "Y por tu mujer...", le dejaba caer el presentador. "Sí, claro y por mi mujer, que tengo una preocupación especial. Es que esto es algo que he contado ya a mis amigos, familiares y a la gente que me conoce. Mi mujer está embarazada", anunció emocionado Leal, que se llevó un gran aplauso por parte del público presente en plató.