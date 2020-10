Los cinco errores de España y la "canallada" de Salvador Illa con Madrid: así fue el último 'Informe Covid' de Iker Jiménez Ecoteuve.es 2/10/2020 - 11:24 0 Comentarios

El médico César Carballo desgrana en 'Informe Covid' los motivos de la crítica situación

Iker Jiménez presentó este jueves una nueva entrega de Informe Covid en Telecinco. El periodista empezó el nuevo especial comparando los datos de los casos por coronavirus en Italia y en España desde el mes de septiembre. La gráfica mostró cómo nuestro país vecino, que vivió una situación peor que la nuestra en la primera ola, ha sabido controlar mejor el segundo envite.

"¿Qué hemos hecho tan mal?". Esta fue la gran pregunta que el presentador de Mediaset puso sobre la mesa de debate a sus colaboradores. César Carballo, el adjunto del servicio de urgencias del hospital Ramón y Cajal, concentró los errores en "cinco pilares básicos a la hora de desescalar". El doctor se basó en un artículo de The Lancet. "Nos hemos equivocado en todos ellos".

1. Conocimiento de la infección. "Nos hemos equivocado en esto, que es lo básico, y nos hemos centrado en un indicador que son las camas de UCI y hospital, que menosprecian totalmente lo que es el virus. Con transmisión comunitaria aquí tienes las camas".

"No se ha hecho caso a las aguas residuales. Podemos hablar de estudios en agosto que ya hablaban que en Madrid y Valencia ya saltaban todas las alarmas, ¿por qué no se hizo nada ahí?", prosiguió el médico. "Estaban los indicadores en rojo y peor que en rojo. Ahí teníamos que haber actuado".

"Lo que ha hecho el ministro de Sanidad con Madrid ha sido una canallada"

2. Participación de la comunidad. "Nos faltan líderes. ¿Dónde están nuestros líderes? En Italia está Giuseppe Conte; en EEUU está el alcalde de Nueva York, con una popularidad enorme y medidas muy claras. En España lo que hemos vivido ha sido dantesco".

"Me parece una canallada auténtica lo que ha hecho el ministro de Sanidad con Madrid. Lo siento, y hay que decirlo así", dijo contundente. "No se puede hacer a los seis minutos de una rueda de prensa y decir totalmente lo contrario. "Eso machaca la credibilidad en la clase política. Ahora hablaremos y seremos críticos con la estrategia de la Comunidad de Madrid, creo que es equivocada, pero no significa que tengas que machacarla".

3. Capacidad de salud pública. "Los famosos rastreadores", apuntó Carballo. "Al principio valía con 150, luego dijeron que 250, luego 300 y ahora estamos buscando en el Ejército".

4. Capacidad del sistema de salud. "Esto es buscar sanitarios y no camas. Está muy bien abrir hospitales, pero quién va a atender en esos hospitales, ¿de dónde sacas el personal?", señaló el sanitario incidiendo en los controles fronterizos.

5. Controles fronterizos. "España es el único país de Europa que no toma medidas de control fronterizo con la gente que entra. Es uno de los pilares clave que te están diciendo los expertos", concluyó Carballo. "Lo hemos hecho todo mal", remató Iker Jiménez.

Minutos más tarde, el psiquiatra José Miguel Gaona aseguró lo siguiente: "No puede ser que en estos días, un conocido político diga que el 80% de los contagiados provienen del aeropuerto, puede ser verdad o puede ser mentira, pero honestamente no lo sabemos porque no se ha hecho ningún estudio, pero otro político del signo contrario, pocas horas después diga que 'no', que se trataba del '0,00001 %', también es mentira. Lo de ambos extremos es totalmente mentira". "Los políticos mienten más que cosacos", concluyó.

