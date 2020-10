"¡Mentiroso, indecente y sinvergüenza!": Monedero saca en el debate de 'AR' a los hijos de Pablo Iglesias y Olona estalla Ecoteuve.es 2/10/2020 - 11:17 1 Comentario

Durísima pelea en el programa que presenta Ana Rosa Quintana en Telecinco

Monedero dice que "votantes de Vox" han dicho que "ojalá no salieran del hospital"

"¡Mentira!", ha contestado Olona: "Dejad a los niños y las vidas privadas al margen"

La tertulia de políticos de El programa de Ana Rosa ha vuelto a ser una auténtica batalla llena de gritos más que de argumentos. Esta vez los que más se han enzarzado han sido Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos, y Macarena Olona, diputada de Vox.

Los políticos debatían sobre la ausencia del Rey, hace una semana, en Barcelona después de que el Gobierno argumentara que lo hacía para "garantizar la seguridad y la convivencia". Olona ha sacado una fotografía de altercados en Cataluña para explicar que con este Gobierno también había altercados.

"Olona convierte este plató en, no sé. Enseñando fotos de violencia como si no estuviéramos en horario infantil", ha comenzado Monedero, que acto seguido ha sacado en el debate la hospitalización de los hijos pequeños de Irene Montero y Pablo Iglesias para atacar a Vox.

"Esta semana, cuando han ingresado a los hijos de Irene Montero y Pablo Iglesias, gente de su partido ha dicho que ojalá no salieran del hospital", ha dicho el fundador de Podemos.

Olona a Monedero: "A los niños, sinvergüenza, hay que dejarlos al margen"

Macarena Olona ha saltado inmediatamente: "¡Eso es mentira!", ha dicho. "Eres un mentiroso y un indecente con las manos manchadas de corrupción. Eres un indecente y a los niños, sinvergüenza, hay que dejarlos al margen", se ha quejado la diputada, muy enfadada. "Dejad de usar a los hijos de Pablo Iglesias e Irene Montero. Dejad a los niños y las vidas privadas al margen", ha comentado.

"Esta señora que no me insulte, que se cree que España es suya, como durante 40 años de franquismo. Ya no es suya", ha dicho Monedero. "¡Pero si yo nací en el 79!, ¿qué me está contando?", ha replicado Olona.

Ana Rosa: "¿Pero quién ha dicho eso?"

"La gente que vota a su partido, que tiene su Twitter lleno de banderas de España, dice que ojalá que no salgan esos niños del hospital", ha insistido Monedero. "¿Pero quién ha dicho eso?", ha preguntado Ana Rosa Quintana. "Muchos votantes de Vox", se ha limitado a decir Monedero.